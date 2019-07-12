Челябинск
13:03 | 16.07.2019
Челябинские родители могут получить льготную ипотеку
Ипотеку могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок. Государство субсидирует ставку банкам до 6%. Банки будут ежемесячно получать компенсацию недополученного дохода. Льготы действуют на весь срок кредита.
С этого года участвовать в семейной ипотеке и рефинансировать старый кредит на жилье под 6% могут семьи с четвертым и последующим ребенком (ранее такие семьи не могли претендовать на эту льготу). Увеличивается и срок участия в программе - до 1 марта 2023 года - для семей, у которых второй и последующий ребенок родится с 1 июля по 31 декабря 2022 года.
«В 2018 году объемы ипотечного кредитования в регионе существенно выросли по сравнению с 2017 годом: было выдано 42,5 тысячи ипотечных кредитов. Объем выданных средств увеличился на 33,2% - до 59,6 миллионов рублей. Рост ипотечного рынка в регионе был обусловлен снижением ипотечных ставок до уровня 9,69%. При этом средний размер ипотечного кредита увеличился на 140 тысяч рублей и составил 1,4 миллиона рублей. С января по май 2019 года выдано 14 тысяч ипотечных кредитов, что на 11% ниже уровня аналогичного периода прошлого года», - сообщили в минстрое Челябинской области.
© «Вечерние Ведомости»
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