Госдума хочет разрешить публикацию законов в электронном виде

11:42 | 31.05.2019

В июне этого года депутаты Государственной Думы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, который разрешит публикацию нормативных правовых актов органов местного самоуправления в электронном виде. Основная цель законодательной инициативы — расширить возможности применения цифровых технологий в сфере местного самоуправления.



Как считает депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко, принятие подобного закона в России, позволит минимизировать затраты муниципалитетов на содержание периодических изданий. Это особенно важно, учитывая, что зачастую к публикуемому нормативному акту прилагаются объемные сопроводительные документы.



Комментируя законопроект, Анатолий Литовченко отметил, что в настоящее время муниципальные образования должны публиковать все нормативные документы на страницах печатных изданий. Это в свою очередь несет в себе большие затраты и необходимость искать издание, соответствующее всем требованиям. Если же законопроект будет принят, то подобные документы можно будет размещать в электронной версии издания.



- Все сделано по аналогии с порядком вступления в силу федеральных законов и нормативных актов, которые могут публиковаться на официальном интернет-портале правовой информации, - обратил внимание федеральный парламентарий. - Законопроектом предусматривается, что в уставе муниципального образования должно быть указано, какое печатное издание и (или) сетевое издание станет источником официального опубликования.