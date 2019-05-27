Челябинск
14:09 | 29.05.2019
Ученые исследуют экологическую нагрузку на озеро Тургояк
Инициатором исследования выступил известный предприниматель, директор парка спорта и туризма «Тургояк» и ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин. Итогом работы ученых станут рекомендации по использованию земельных участков, прилегающих к водоему.
Кроме того, ученые изучают расположенные рядом лесные участки. В зависимости от их состояния будет определен допустимый уровень рекреационной нагрузки для каждого типа лесного участка.
Сейчас эта работа практически завершена. По словам Олега Сиротина, за то время, пока существует «Золотой пляж» и «Солнечная долина», была проведена большая работа по снижению экологической нагрузки на чистейшее озеро Урала.
Прежде всего, речь идет об отведении всех хозяйственно-бытовых стоков с территории курорта. Центральный коллектор, к которому подключены еще несколько баз отдыха, перекачивает порядка 30 тысяч кубометров стоков. Они направляются в городскую систему канализации.
За 15 лет эксплуатации коллектора произошло всего две коммунальные аварии, которые случились из-за тяжелых лесовозов.
- Мы очень оперативно устранили эти аварии, минимальное количество стоков профильтровалось через землю и вышло на поверхность возле озера, - сказал Олег Сиротин.
© «Вечерние Ведомости»
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