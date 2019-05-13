Челябинский депутат помог восстановить взорвавшийся дом

10:48 | 21.05.2019

Жители дома по улице Первого спутника, который летом прошлого года пострадал от взрыва бытового газа, празднуют новоселье в своих квартирах. В доме был проведен очень серьезный ремонт, и он снова пригоден для дальнейшего проживания.



В июле 2018 года в здании прогремел взрыв. Было частично разрушено шесть квартир, два человека были госпитализированы с ожогами,одного из них медикам спасти не удалось. При ликвидации последствий взрыва пострадало то имущество граждан, которое уцелело при катастрофе – мебель просто вытаскивали на улицу и сваливали в кучу. А потом возник вопрос ремонта. Произвести такую реконструкцию на собственные деньги жильцы были явно не в состоянии, и поэтому им пришлось просить помощи. Они обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, и уже он сумел договориться с управляющей компанией, а также с городской администрацией и районными властями о необходимом ремонте. Работы было очень много – пришлось восстанавливать и усиливать стены, перекрытия, проводить полный ремонт квартир, менять окна, двери и сантехнику. Но зато сейчас жители этого дома могут полноценно проживать в своем доме, благодаря за помощь парламентария – он напоследок помог им с переездом и перевозкой вещей.



«Несколько месяцев назад эти квартиры стояли в руинах, не было стен, треснувшие перекрытия. Была проделана большая работа, и сегодня картина совершенно другая. Теперь здесь можно жить, и ничто не будет напоминать о той страшной трагедии» - заявил Владимир Бурматов.