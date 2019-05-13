Анатолий Литовченко помог организовать концерт для ветеранов

10:46 | 21.05.2019

Совет ветеранов Челябинской области при активном содействии депутата Госдумы Анатолия Литовченко организовал праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Для этих людей целый вечер в концертном зале имени Прокофьева исполняли песни военных лет солисты и музыканты народного оркестра «Малахит».



Гостями этого мероприятия стали люди из целого ряда районов области: Етульского, Октябрьского, Увельского, Еманжелинского и других. На концерте царила очень теплая и душевная атмосфера, поскольку День Победы по-прежнему является одним из важнейших праздников в России. Люди, сидевшие в зале, подпевали песням, лившимся со сцены. Художественный руководитель оркестра Виктор Лебедев признался, что коллектив «Малахита» с радостью согласился участвовать в концерте. Это выступление стало для него делом очень личным – все играли и пели для зрителей, словно для собственных отцов и дедов.



Анатолий Литовченко отметил, что оркестр подготовил великолепную программу, благодаря которой глаза ветеранов светились счастьем и радостью. «Наш «Малахит» подготовил не просто концерт, а концерт-откровение, концерт-беседу», - заявил он.