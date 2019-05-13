Челябинск
10:46 | 21.05.2019
Анатолий Литовченко помог организовать концерт для ветеранов
Гостями этого мероприятия стали люди из целого ряда районов области: Етульского, Октябрьского, Увельского, Еманжелинского и других. На концерте царила очень теплая и душевная атмосфера, поскольку День Победы по-прежнему является одним из важнейших праздников в России. Люди, сидевшие в зале, подпевали песням, лившимся со сцены. Художественный руководитель оркестра Виктор Лебедев признался, что коллектив «Малахита» с радостью согласился участвовать в концерте. Это выступление стало для него делом очень личным – все играли и пели для зрителей, словно для собственных отцов и дедов.
Анатолий Литовченко отметил, что оркестр подготовил великолепную программу, благодаря которой глаза ветеранов светились счастьем и радостью. «Наш «Малахит» подготовил не просто концерт, а концерт-откровение, концерт-беседу», - заявил он.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:34 | 21.05.2019
Заключенные нижнетагильской колонии записали видеоролик для рэпера Басты
11:32 | 21.05.2019
В Екатеринбурге у должницы арестовали Ford Fusion
10:59 | 21.05.2019
В Березовском мальчик попал под колеса иномарки
10:48 | 21.05.2019
Челябинский депутат помог восстановить взорвавшийся дом
10:46 | 21.05.2019
Анатолий Литовченко помог организовать концерт для ветеранов
10:42 | 21.05.2019
Стали известны новые хедлайнеры Ural Music Night-2019
10:16 | 21.05.2019
Екатеринбуржец, срывавший с женщин серьги, предстанет перед судом
09:57 | 21.05.2019
Рабочая группа по благоустройству территорий Свердловской области провела первое заседание
09:22 | 21.05.2019
В поселке Северка при пожаре погибла женщина
08:11 | 21.05.2019
Нам не все равно: стартовал Всероссийский марафон «Будущее без коклюша»
21:27 | 20.05.2019
Во время ЕГЭ в Свердловской области для ведения онлайн-трансляций будет задействовано 3458 камер
20:30 | 20.05.2019
Свердловская «Спецавтобаза» ищет новых подрядчиков для вывоза мусора
19:46 | 20.05.2019
Евгений Куйвашев оценил новый современный сканер для диагностики онкологии в свердловском Центре ядерной медицины
18:43 | 20.05.2019
На Уралмаше демонтировали два незаконно установленных киоска
18:37 | 20.05.2019
Более 5 тысяч прикамцев приняли участие в «Российском азимуте-2019»
18:34 | 20.05.2019
В летний сезон на автодорогах Прикамья вводятся ограничения по погоде
18:29 | 20.05.2019
Волонтеры помогают жителям Прикамья подключиться к цифровому ТВ
18:27 | 20.05.2019
Екатеринбургскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании
17:52 | 20.05.2019
Забор в сквере у Драмтеатра демонтируют
17:43 | 20.05.2019
В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»
17:34 | 20.05.2019
Мэрия Екатеринбурга озвучила график опрессовок
17:13 | 20.05.2019
В Асбесте фонд «Дети России» оборудовал сенсорную комнату в паллиативном отделении больницы
17:03 | 20.05.2019
Екатеринбург подготовил заявочную книгу Универсиады-2023
16:44 | 20.05.2019
Полицейские отряда специального назначения «Гром» провели занятие в сысертской школе
16:28 | 20.05.2019
В ночь на 23 мая на Чусовском мосту будет закрыто движение
16:21 | 20.05.2019
На фоне протестов в Екатеринбурге власти Челябинска пересмотрят строительство часовни в сквере
16:20 | 20.05.2019
В Перми дисквалифицирован еще один руководитель управляющей компании
15:54 | 20.05.2019
С 20 мая на ЖБИ ограничат движение по мосту на Малышева
15:37 | 20.05.2019
В Екатеринбурге продолжаются поиски второго мужчины, предположительно, утонувшего в Верх-Исетском пруду
15:23 | 20.05.2019
Запущен новый сервис «Таксомотор Пермского края»
15:08 | 20.05.2019
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила спецприемник, где содержатся арестованные активисты
14:22 | 20.05.2019
22 мая в Перми нельзя будет купить алкоголь