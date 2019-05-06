Челябинск
18:20 | 9.05.2019
На турнире по стрельбе победу одержало российское оружие
Состязания F-класса считаются элитными у стрелков, поскольку во время их проведения стрельбу приходится вести на дистанцию до одной тысячи ярдов – 914 метров. Сильнейшими в этой дисциплине считаются спортсмены США и Англии. При выявлении наилучших стрелков огромную роль играет их оружие (баллистика и эргономика), патроны, оптические прицелы – все они существенно влияют на результаты стрельбы. Именно поэтому профессионалами используются самые лучшие винтовки от признанных ведущих производителей. Игорь Чернов и Андрей Серсков, занявшие первое и второе места на прошедшем турнире, использовали оружие, произведенное Московской оружейной компанией, а также её люксовым подразделением «BespokeGun». Такой результат показывает, что у российских спортсменов, вооруженных российскими же винтовками, есть очень неплохие шансы на победу в состязаниях международного уровня.
При проведении турнира были поставлены несколько задач. Одна из них – повысить мастерство российских снайперов в этом виде спорта. Второе – выявить лучших стрелков, и создать из них сборную Россию для дальнейшего участия в мировых первенствах. В 2018 году российская стрелковая пара уже сумела одержать победу на турнире в Италии. Тогда россияне также использовали оружие от «BespokeGun».
© «Вечерние Ведомости»
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