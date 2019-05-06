Анатолий Литовченко поздравил челябинцев с праздником

10:40 | 8.05.2019

Депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко в преддверии Дня Победы поздравил всех южноуральцев с этой знаменательной датой.



Он отметил, что этот праздник до сих пор имеет большую объединяющую силу, дает почувствовать величие. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла базировался на вере в собственную правоту и любви к Родине. Все последующие поколения должны черпать из этих подвигов вдохновение для новых свершений, патриотизма и нравственности.



Также парламентарий призвал к сохранению памяти о павших в этой войне. По его словам, весь мир должен знать, что мы являемся наследниками великой страны, одержавшей великую Победу.