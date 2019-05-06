Алексей Текслер поздравил своего деда с Днем Победы

00:45 | 8.05.2019

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поздравил своего деда Анатолия Михайловича Зотова с Днем Победы. Он приехал к нему накануне праздника с сыном Мишей, поскольку 9 мая будет находиться в Челябинске.



Трогательное видео о встрече с ветераном было размещено в социальных сетях. Анатолий Михайлович рассказал, что в годы войны был истребителем танков. Он отправился на фронт в 18 лет на защиту блокадного Ленинграда. Один из танков солдат уничтожил, за что был награжден медалью.



В Челябинской области Анатолий Михайлович прожил 72 года, и с большим теплом отзывается о жителях региона. В качестве напутствия он пожелал Алексею Текслеру не бояться трудностей.