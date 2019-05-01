Челябинец Денис Лаврентьев одержал победу в турнире RCC6

12:46 | 6.05.2019

На ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошел шестой турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefigting Championship. Победителем в одном из поединков стал Денис Лаврентьев, представитель клуба «Архангел Михаил» и федерации дзюдо «Урал – Западная Сибирь».



Челябинский боец во время боя вел себя очень активно, после обмена ударами переводя поединок в борьбу в партере. И во втором раунде эта тактика принесла ему успех. Он сумел провести удушающий прием, и его соперник – бразилец Джоридсон Реис де Соуза был вынужден сдаться всего за секунду до конца раунда. В профессиональной карьере Лаврентьева это уже седьмая победа всего при одном поражении. А самым главным боем турнира стал поединок российского единоборца Александра Шлеменко против экс-бойца международной спортивной организации Russian Cagefigting Championship. Победителем в нем стал россиянин. Активное участие в подготовке и проведении турнира приняла «Русская медная компания».



Денис Лаврентьев – уроженец Кургана, тренируется и проживает в Челябинске на протяжении последних одиннадцати лет. Единственное поражение было в декабре 2018 года, он проиграл американцу Виктору Генри. Лаврентьев уже заявил, что готов к поединку-реваншу.