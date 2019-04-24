Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Челябинск


17:44 | 30.04.2019

Челябинцы начнут собирать отходы раздельно помощью цифрового сервиса SBORBOX

Созданный российской IT-компанией «ВейстГрупп» сервис SBORBOX 1 мая будет запущен на территории Челябинска. С помощью этого уникального системного решения будут решаться задачи организации раздельного сбора отходов (РСО) гражданами и сдачи вторичного сырья на переработку.

Сообщается, что тестовый запуск сервиса SBORBOX произойдет благодаря инициативе УК «НИКС» и компании «МИУ». Они рассчитывают, что в перспективе программа РСО с помощью этого цифрового решения распространится на весь город. Первыми же, кто его опробует, станут жители домов ЖК «Ярославский» на улице Толбухина (за их эксплуатацию отвечает УК «НИКС»). Компания «МИУ» будет обеспечивать логистику вторсырья.

Отметим, что сервис «Сборбокс» запустили осенью прошлого года в Москве. С его помощью пользователи сдали на переработку свыше 250 тонн вторсырья. По словам гендиректора «ВейстГрупп» Андрея Сычева, компания заинтересована в сотрудничестве с коллегами, региональными операторами, УК и транспортными компаниями для эффективного внедрения системы РСО.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:44 | 30.04.2019
Челябинцы начнут собирать отходы раздельно помощью цифрового сервиса SBORBOX

17:41 | 30.04.2019
ОНФ в Свердловской области добился пересмотра размера ущерба от незаконной вырубки леса

17:32 | 30.04.2019
В День Весны и Труда для пермяков приготовлены праздничные концерты и акции

17:27 | 30.04.2019
В Свердловской области клещи покусали более тысячи человек

17:18 | 30.04.2019
В Челябинске пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам

17:17 | 30.04.2019
Суд вынес приговор жителю Зауралья, который убил в пьяном угаре 10-месячную дочь

17:17 | 30.04.2019
Челябинский педагогический вуз популярен у иностранцев

17:12 | 30.04.2019
На время репетиций Парада Победы 3, 5 и 7 мая будет перекрываться движение транспорта в центре Перми

17:05 | 30.04.2019
Губернатор поздравил прикамцев с Первомаем

17:00 | 30.04.2019
Сотрудники свердловского УФСБ «накрыли» подпольного оружейника

16:59 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми будет закрыто движение по улице Василия Каменского

16:58 | 30.04.2019
В Зауралье перед судом предстанет телефонный мошенник, обокравший жителей 6 регионов России

16:52 | 30.04.2019
С 30 апреля жители дома по улице Революции, 3/1 в Перми могут заезжать в свои квартиры

16:46 | 30.04.2019
Бывшего председателя Свердловского облсуда наградили знаком Почетного гражданина области

16:25 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми будут запущены измененные маршруты транспорта

16:08 | 30.04.2019
В Серове вынесли приговор сотрудникам «Уральской базы авиационной охраны лесов», обвиняемых в масштабной вырубке древесины

15:57 | 30.04.2019
Полиция Екатеринбурга готова к охране общественного порядка 1 мая

15:30 | 30.04.2019
Сотрудники ФСБ смогли пронести муляж бомбы в метро Екатеринбурга

15:29 | 30.04.2019
Центр Кургана 3, 7, 8 и 9 мая перекроют для репетиций и празднования Дня Победы

14:57 | 30.04.2019
4 мая в Екатеринбурге ограничат движение по улице Московской

14:52 | 30.04.2019
Продолжается регистрация на открытый региональный кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья»

14:37 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми в рамках пилотного проекта на линию выйдут новые автобусы

14:29 | 30.04.2019
«Газпром» отключил котельную Курганской сельскохозакадемии за долги

14:27 | 30.04.2019
В выходные в Перми потеплеет

14:24 | 30.04.2019
В Белоярском районе ФСБ пресекла деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя

14:08 | 30.04.2019
В первомайской демонстрации в Екатеринбурге примет участие до 25 тысяч человек

14:04 | 30.04.2019
В Курганской области долги за услуги ЖКХ перевалили за 3,9 млрд рублей

12:59 | 30.04.2019
Свердловчанин получил срок за разбой с целью хищения сварочного аппарата

12:36 | 30.04.2019
В майские праздники екатеринбургские энергетики перейдут на особый режим работы

12:00 | 30.04.2019
Недавно освободившийся из колонии екатеринбуржец задержан за попытку угона Infiniti (ВИДЕО)

11:44 | 30.04.2019
На Ural Music Night в Екатеринбург приедут две британские группы

11:34 | 30.04.2019
Акция «Семья без наркотиков»: свердловские полицейские выявили восемь преступлений

11:11 | 30.04.2019
Двое пермяков принимают участие в 6-суточном забеге в Нью-Йорке

10:59 | 30.04.2019
1 Мая в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

10:46 | 30.04.2019
На Урале двух мужчин обвиняют в убийстве супругов-пенсионеров

10:20 | 30.04.2019
Евгений Куйвашев встретился с послом Турции в России Мехметом Самсаром





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 