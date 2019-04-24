Челябинск
17:44 | 30.04.2019
Челябинцы начнут собирать отходы раздельно помощью цифрового сервиса SBORBOX
Сообщается, что тестовый запуск сервиса SBORBOX произойдет благодаря инициативе УК «НИКС» и компании «МИУ». Они рассчитывают, что в перспективе программа РСО с помощью этого цифрового решения распространится на весь город. Первыми же, кто его опробует, станут жители домов ЖК «Ярославский» на улице Толбухина (за их эксплуатацию отвечает УК «НИКС»). Компания «МИУ» будет обеспечивать логистику вторсырья.
Отметим, что сервис «Сборбокс» запустили осенью прошлого года в Москве. С его помощью пользователи сдали на переработку свыше 250 тонн вторсырья. По словам гендиректора «ВейстГрупп» Андрея Сычева, компания заинтересована в сотрудничестве с коллегами, региональными операторами, УК и транспортными компаниями для эффективного внедрения системы РСО.
© «Вечерние Ведомости»
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