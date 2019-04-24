Челябинцы начнут собирать отходы раздельно помощью цифрового сервиса SBORBOX

17:44 | 30.04.2019

Созданный российской IT-компанией «ВейстГрупп» сервис SBORBOX 1 мая будет запущен на территории Челябинска. С помощью этого уникального системного решения будут решаться задачи организации раздельного сбора отходов (РСО) гражданами и сдачи вторичного сырья на переработку.



Сообщается, что тестовый запуск сервиса SBORBOX произойдет благодаря инициативе УК «НИКС» и компании «МИУ». Они рассчитывают, что в перспективе программа РСО с помощью этого цифрового решения распространится на весь город. Первыми же, кто его опробует, станут жители домов ЖК «Ярославский» на улице Толбухина (за их эксплуатацию отвечает УК «НИКС»). Компания «МИУ» будет обеспечивать логистику вторсырья.



Отметим, что сервис «Сборбокс» запустили осенью прошлого года в Москве. С его помощью пользователи сдали на переработку свыше 250 тонн вторсырья. По словам гендиректора «ВейстГрупп» Андрея Сычева, компания заинтересована в сотрудничестве с коллегами, региональными операторами, УК и транспортными компаниями для эффективного внедрения системы РСО.