В Челябинске пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам

17:18 | 30.04.2019

Челябинску предстоит знаковое событие – в нем на ледовой арене «Трактор» 4 мая пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC6: RussianCagefigtingChampionship. Состязание приурочено к Дню Победы, и его посетит множество именитых бойцов из разных стран.



Среди гостей – трое российских спортсменов, представляющих международную спортивную организацию UFC – UltimateFigtingChampionship. Это Андрей Орловский, Алексей Олейник и Иван Штырков. Олейник четырежды становился чемпионом мира по версии различных организаций, и вошел в ТОП-10 сильнейших бойцов UFC. Андрей Орловский является экс-чемпионом мира по версии этой организации, и в её списке находится на пятнадцатом месте. Ранее он снялся в известном фильме «Универсальный солдат». Иван Штырков – менее известен на мировом уровне, но считается одной из главных звезд Урала. До начала боев они примут участие в раздаче автографов зрителям.



Германия, Бразилия, США, Чехия, Канада и Россия – от всех этих стран будут выставлены поединщики, которые и сойдутся в одиннадцати боях турнира. Главным боем предстоящего шоу считается бой между бразильским спортсменом ВискардиАндраде и российским бойцом Александром Шлеменко.