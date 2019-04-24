Челябинск
17:18 | 30.04.2019
В Челябинске пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам
Среди гостей – трое российских спортсменов, представляющих международную спортивную организацию UFC – UltimateFigtingChampionship. Это Андрей Орловский, Алексей Олейник и Иван Штырков. Олейник четырежды становился чемпионом мира по версии различных организаций, и вошел в ТОП-10 сильнейших бойцов UFC. Андрей Орловский является экс-чемпионом мира по версии этой организации, и в её списке находится на пятнадцатом месте. Ранее он снялся в известном фильме «Универсальный солдат». Иван Штырков – менее известен на мировом уровне, но считается одной из главных звезд Урала. До начала боев они примут участие в раздаче автографов зрителям.
Германия, Бразилия, США, Чехия, Канада и Россия – от всех этих стран будут выставлены поединщики, которые и сойдутся в одиннадцати боях турнира. Главным боем предстоящего шоу считается бой между бразильским спортсменом ВискардиАндраде и российским бойцом Александром Шлеменко.
© «Вечерние Ведомости»
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