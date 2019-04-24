Челябинский педагогический вуз популярен у иностранцев

17:17 | 30.04.2019

На сегодняшний день в Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете учится 1700 иностранных студентов, которые приехали получать образование в Челябинске из 17-ти стран дальнего и ближнего зарубежья. Среди них как жители ближайшего соседа – Казахстана, так и далекие гости из Конго.



Об этом рассказала сегодня, 30 апреля, на встрече с журналистами «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» Татьяна Чумаченко, и.о. ректора Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета, сообщает агентство Полит74.



Самая популярная специальность у студентов из Казахстана – «учитель танцев». Ребята учатся на факультете народно-художественного творчества. Иностранных студентов много на всех формах обучения: подготовительной, очной, заочной.



- Число иностранных студентов увеличивается из года в год, что свидетельствует о востребованности нашего образования и дипломов, - отмечает Татьяна Чумаченко.



В педагогическом вузе сохраняется высокий конкурс на бюджетные места, и постоянно растет число контрактников. Особенно это касается новых направлений подготовки, таких как инклюзивное образование и технологи для колледжей.



- Новые профили, которые лицензированы, но на них мы еще не получили бюджетную квоту, настолько востребованы, что число желающих поступить постоянно повышается, – рассказала Татьяна Чумаченко.



Для педагогического вуза имеет особенное значение целевой набор студентов, которые после получения педагогического образования возвращаются домой и обязаны три года отработать по специальности. Такие студенты обучаются на бюджетной основе. Работодатель гарантирует им в будущем рабочее место, а также оплачивает дополнительные социальные льготы: добавку к стипендии, проживание, транспортные расходы.