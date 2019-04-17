Юные челябинские боксеры стали первыми в международном турнире

17:43 | 22.04.2019

В Коркино прошёл международный турнир по боксу среди юниоров на кубок Русской медной компании. Во время него юноши в возрасте 17-18 лет выясняли, какая же сборная станет сильнейшей. Победу одержала южноуральскаякоманда буквально с минимальным отрывом от ближайших соперников.



Самым напряженным в турнире стал последний, третий, день соперничества. В финальных боях сошлись сборные Башкортостана и Челябинской области. В итоге южноуральские юноши стали победителями турнира. Сборная Сибирского федерального округа уступила им всего два очка и заняла второе место. На третьем – сборная Башкирии. Четвертое место досталось спортсменам из Казахстана. Помимо этого некоторые спортсмены получили специальные награды. Приз «За волю к победе» достался Азамату Абдурахманову, боксеру из Казахстана. Награда «За лучшую технику» была вручена Аббасу Алиеву (Сибирский федеральный округ). А приз «За самый красивый бой получили сразу два спортсмена – Тигран Геноян из Башкирии и Александр Степаненко, Челябинская область.



Евгений Редин, исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области, председатель правления региональной федерации бокса, во время открытия состязаний отметил большие заслуги организаторов турнира. Он поблагодарил Русскую медную компанию за проведение самого мероприятия, а также за создание такого крупного спортивного сооружения, которым является Коркинский физкультурно-оздоровительный комплекс. ФОК был построен на средства РМК и открыт в 2018 году.