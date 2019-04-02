Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Челябинск


 

13:17 | 4.04.2019

Пожилых челябинцев централизованно доставят в больницу для диспансеризации

В рамках «правительственного часа» в Государственной Думе вице-премьер правительства Татьяна Голикова рассказала о новых правилах диспансеризации. Теперь трудоспособные россияне смогут пройти плановое обследование вечером выходного дня, либо в субботу. А для пожилых жителей станет возможным обследование на дому, а также доставка в медицинское учреждение.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он задал Голиковой вопросы, волнующие жителей нашего региона, и получил на них подробные ответы.По словам вице-премьера, федеральным проектом «Старшее поколение» будет выделено 2,2 млрд. рублей на приобретение автотранспорта, который будет задействован в программе диспансеризации. Первичный осмотр станет возможным проводить на дому, а для исследований «второго этапа» медучреждения станут централизованно доставлять пожилых людей в свои стены. С этого года диспансеризация станет ежегодной. Её, а также профилактические осмотры, должны будут по плану пройти 62 млн. граждан. Работающие россияне смогут пройти плановое обследование либо вечером буднего дня, либо в субботу.

С этого года любой работающий человек имеет право получить раз в три года дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Работающие пенсионеры, а также граждане предпенсионного возраста, получают право на два дополнительных выходных ежегодно.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:21 | 4.04.2019
Найдено тело второго мужчины, утонувшего на Белоярском водохранилище

13:56 | 4.04.2019
Добившийся успеха на Универсиаде — 2019 тренер Владислав Хромых покинул ХК «Зауралье»

13:54 | 4.04.2019
8 апреля в Перми заработают пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря

13:17 | 4.04.2019
Пожилых челябинцев централизованно доставят в больницу для диспансеризации

13:12 | 4.04.2019
В Екатеринбурге депутаты и общественники намерены сообща бороться с нелегальными киосками

13:06 | 4.04.2019
Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового

13:00 | 4.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на презентацию выставки

12:55 | 4.04.2019
В 2018 году более 10 тысяч свердловчан пострадали от нападений животных

12:25 | 4.04.2019
В Прикамье проверят балконы и лоджии многоквартирных домов на безопасность

12:25 | 4.04.2019
Водоканал заплатит более 200 тысяч рублей за открытый канализационный люк

12:20 | 4.04.2019
В Прикамье вновь начались «Профстажировки»

11:57 | 4.04.2019
«Безобразие»: администрация Екатеринбурга пожаловалась на танки, испортившие плитку в центре города

11:37 | 4.04.2019
Под Верхней Пышмой погиб водитель Renault Logan. ГИБДД ищет очевидцев

10:59 | 4.04.2019
Пенсионерка спускалась по лестнице на четвереньках: СКР проводит проверку в первоуральской больнице

10:37 | 4.04.2019
Курганцы предпочитают сами сносить незаконно установленные гаражи

10:35 | 4.04.2019
Дом брали штурмом: у жителя Нижнего Тагила нашли крупную партию «синтетики»

10:22 | 4.04.2019
В Зауралье экс-полицейский получил 6 лет «строгача» за драку со смертельным исходом

10:05 | 4.04.2019
В Арамиле бывших директора и бухгалтера бюджетного учреждения обвиняют в присвоении средств

10:03 | 4.04.2019
«Уралкалий» вводит дополнительные требования по охране труда для подрядных организаций

09:45 | 4.04.2019
Екатеринбуржец погасил долг по кредиту, чтобы отправиться в Таиланд

09:27 | 4.04.2019
Минувшей ночью от огня в Екатеринбурге пострадали восемь машин

00:58 | 4.04.2019
ФК «Урал» обыграл «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России со счётом 1:0

03.04.2019

22:48 | 3.04.2019
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту сообщения пилотов об НЛО над Кольцово

22:32 | 3.04.2019
Аналитики портала Disser.net обнаружили плагиат в четверти диссертации директора уральского филиала РАНХиГС

21:58 | 3.04.2019
Членам счётной палаты Екатеринбурга предлагают увеличить зарплаты вдвое

18:38 | 3.04.2019
На реконструкцию моста ЖБИ в Кургане из федерального бюджета выделят 270 млн рублей

18:28 | 3.04.2019
В Камышлове по решению суда приостановили деятельность хлебокомбината, принадлежащего местному бизнесмену. Санврачи выявили массу нарушений

18:26 | 3.04.2019
Пермский хор «Млада» стал победителем международного конкурса

18:13 | 3.04.2019
40 тонн пермского мороженого ежемесячно будет поставляться в Китай

18:06 | 3.04.2019
На пермские дороги вышли уличные пылесосы

18:00 | 3.04.2019
Свердловчанка добровольно сдала в полицию мины и гранаты

17:53 | 3.04.2019
В Перми появится новый лесной визит-центр

17:48 | 3.04.2019
Международный аэропорт «Пермь» увеличил пассажиропоток

17:19 | 3.04.2019
В Прикамье расследуют гибель женщины в результате падения льда

17:13 | 3.04.2019
Шумков подписал соглашение о расширении использования сжатого природного газа в АПК

17:12 | 3.04.2019
Талантливые ученые Прикамья получат премии в размере до 100 тысяч рублей





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 