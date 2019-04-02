Пожилых челябинцев централизованно доставят в больницу для диспансеризации

13:17 | 4.04.2019

В рамках «правительственного часа» в Государственной Думе вице-премьер правительства Татьяна Голикова рассказала о новых правилах диспансеризации. Теперь трудоспособные россияне смогут пройти плановое обследование вечером выходного дня, либо в субботу. А для пожилых жителей станет возможным обследование на дому, а также доставка в медицинское учреждение.



Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он задал Голиковой вопросы, волнующие жителей нашего региона, и получил на них подробные ответы.По словам вице-премьера, федеральным проектом «Старшее поколение» будет выделено 2,2 млрд. рублей на приобретение автотранспорта, который будет задействован в программе диспансеризации. Первичный осмотр станет возможным проводить на дому, а для исследований «второго этапа» медучреждения станут централизованно доставлять пожилых людей в свои стены. С этого года диспансеризация станет ежегодной. Её, а также профилактические осмотры, должны будут по плану пройти 62 млн. граждан. Работающие россияне смогут пройти плановое обследование либо вечером буднего дня, либо в субботу.



С этого года любой работающий человек имеет право получить раз в три года дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Работающие пенсионеры, а также граждане предпенсионного возраста, получают право на два дополнительных выходных ежегодно.