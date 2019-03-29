Челябинск
12:58 | 2.04.2019
Решена транспортная проблема поселка Новосинеглазово
Раньше в часы пик у шлагбаума скапливались многокилометровые пробки. В них попадали и машины скорой помощи, и пожарные. Жители поселка много лет добивались возможности беспрепятственного проезда в областной центр. Решение этой проблемы было основным наказом избирателей к депутату Государственной Думы Анатолию Литовченко. Благодаря активной работе парламентарию удалось переломить ситуацию. Руководство Южно-Уральской железной дороги пошло навстречу пожеланиям местных жителей и изменило график движения составов по этой линии. Поезда теперь будут проходить по ветке только с 22 часов вечера до 7 утра. Днем же переезд будет всегда открыт.
Окончательным решением транспортного сообщения может стать строительство автомобильного путепровода над линией железной дороги. Но его строительство должно вылиться во внушительную сумму – более чем в 300 млн. рублей, поэтому сроков реализации этого проекта нет. Зато в текущем году будет отремонтировано дорожное покрытие в районе переезда. Это сделает существующую дорогу более удобной для движения.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:01 | 2.04.2019
В Уральском юридическом институте МВД РФ сменилось руководство
13:54 | 2.04.2019
Осенью Екатеринбургская дума может переехать в здание ЦУМа
13:42 | 2.04.2019
Америка на Урале: 25 лет «дипломатии»
13:37 | 2.04.2019
Директор курганского турагентства обманула десятки клиентов, присвоив более 5 миллионов рублей
13:19 | 2.04.2019
«Власть должна быть современной»: встреча глав свердловских городов проходит в новом формате
13:05 | 2.04.2019
Тюменский бизнесмен Роман Чаленко планирует открыть производство в Курганской области
12:58 | 2.04.2019
Решена транспортная проблема поселка Новосинеглазово
12:57 | 2.04.2019
Медицинская помощь в Коми-Пермяцком округе стала доступнее
12:45 | 2.04.2019
19 предприятий Прикамья намерены повысить свою конкурентоспособность
12:34 | 2.04.2019
Пермские приставы арестовали автозаправку
12:21 | 2.04.2019
В Перми ограничат движение грузового транспорта
12:18 | 2.04.2019
Бывший начальник ФСО по УрФО стал фигурантом уголовного дела
12:16 | 2.04.2019
На Урале продолжаются поиски утонувшего мужчины
12:16 | 2.04.2019
Пермские МФЦ сократят сроки предоставления услуг
11:00 | 2.04.2019
Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание
10:48 | 2.04.2019
Куйвашев поручил разработать план Российско-Киргизской конференции
10:25 | 2.04.2019
В свердловской ГИБДД временно не ставят на учет автомобили
09:51 | 2.04.2019
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за травмирования трехлетней девочки
09:34 | 2.04.2019
Коммунальную аварию в Камышлове ликвидировали
09:22 | 2.04.2019
Минувшей ночью на улице Белинского горел Volkswagen Multivan
23:14 | 1.04.2019
Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина
22:29 | 1.04.2019
Новым борцом с коррупцией в Екатеринбурге назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате
20:24 | 1.04.2019
Юные музыканты из Перми стали победителями и призерами международного фестиваля-конкурса
20:07 | 1.04.2019
В Перми прошла штабная тренировка перед началом весеннего половодья
20:03 | 1.04.2019
Пермь обработают от грызунов
19:56 | 1.04.2019
В Пермь поступила очередная партия новых автобусов
19:22 | 1.04.2019
Пермские танцоры стали победителями и призерами чемпионата России
18:59 | 1.04.2019
Стартовали чартерные рейсы из Перми в Турцию
18:20 | 1.04.2019
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию
18:04 | 1.04.2019
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора