Решена транспортная проблема поселка Новосинеглазово

12:58 | 2.04.2019

Железнодорожный переезд, находящийся на пути из Новосинеглазово в Челябинск, изменит график своей работы. Он будет открыт в течение всего дня, и перестанет блокировать проезд транспорта.



Раньше в часы пик у шлагбаума скапливались многокилометровые пробки. В них попадали и машины скорой помощи, и пожарные. Жители поселка много лет добивались возможности беспрепятственного проезда в областной центр. Решение этой проблемы было основным наказом избирателей к депутату Государственной Думы Анатолию Литовченко. Благодаря активной работе парламентарию удалось переломить ситуацию. Руководство Южно-Уральской железной дороги пошло навстречу пожеланиям местных жителей и изменило график движения составов по этой линии. Поезда теперь будут проходить по ветке только с 22 часов вечера до 7 утра. Днем же переезд будет всегда открыт.



Окончательным решением транспортного сообщения может стать строительство автомобильного путепровода над линией железной дороги. Но его строительство должно вылиться во внушительную сумму – более чем в 300 млн. рублей, поэтому сроков реализации этого проекта нет. Зато в текущем году будет отремонтировано дорожное покрытие в районе переезда. Это сделает существующую дорогу более удобной для движения.