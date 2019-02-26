В Кудымкар съедутся представители народа коми со всей России

12:59 | 28.02.2019

В субботу, 2 марта, в Коми-Пермяцком этнокультурном центре в Кудымкаре состоится День культуры и искусства народа коми. На мероприятие съедутся гости из Республики Коми, Кировской области, Красновишерского района Пермского края и Перми.



Это событие призвано познакомить жителей и гостей Коми-Пермяцкого округа с богатой и разнообразной культурой единого коми народа, содействовать возникновению новых культурных связей и проектов.



Все гости станут участниками этнокультурного форума «Коми мир», в рамках которого на тематических площадках смогут пообщаться и поделиться опытом и официальные лица, и деятели культуры, ремесленники, художники, писатели, ученые, дизайнеры.



Завершится День культуры и искусства народа коми праздничным концертом «Шуда олöм». Вход на все мероприятия свободный.



С программой форума можно ознакомиться на сайте министерства культуры Пермского края: http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/61535/.



День культуры и искусства народа коми проводится при организационной и информационной поддержке: министерства национальной политики Республики Коми, администрации губернатора Пермского края, министерства культуры Пермского края, министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми», ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр».