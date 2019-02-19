Пермь: новости дня
16:43 | 21.02.2019
В зимней сессии «Молодежного форума» Пермского края ожидается участие 1000 человек
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, форум задумывался в первую очередь, чтобы рассказать молодежи о возможностях самореализации, об интересных и полезных региональных проектах, а также чтобы вовлечь молодых людей в разработку и реализацию этих проектов.
«Форум – это еще и возможность узнать о том, что происходит не только в крае, но и в стране, познакомиться с современными трендами в отраслях, – отметил глава Прикамья. – Для этого мы всегда стараемся привлечь интересных спикеров. На этот раз среди них будут лидеры молодежной среды, деятели науки и искусства, предприниматели. Кроме того, в этом году запланировано 6 тематических площадок, это в два раза больше, чем прошлой зимой. Нововведение – конвейер проектов, на сегодняшний момент заявлено около 40 разработок молодых специалистов по направлению «Бизнес-инновации» и «Социальные проекты».
По словам руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Елены Сосниной, в этом году на зимней сессии форума ожидается порядка 1000 участников. На сегодня зарегистрировались около 850 человек.
Также Елена Соснина рассказала, что в рамках фестиваля 28 февраля пройдет open-talk с губернатором Максимом Решетниковым. Диалог будет посвящен возможностям, которые открываются для молодежи Прикамья.
Руководитель направления «Экосистема НТИ в Пермском крае» Агентства инвестиционного развития Пермского края Николай Косвинцев отметил, что формат форума соответствует запросам молодежи. «Важен прямой диалог молодежи с губернатором и лицами, принимающими решения, – пояснил эксперт. – Привлечение федеральных спикеров и экспертов формирует имидж Пермского края как территории, на которой все происходит, где принимаются решения».
Также он отметил, что Молодежный форум может стать площадкой для привлечения абитуриентов и студентов из других регионов.
Регистрация на мероприятие продлится до 25 февраля. Кроме того, с площадок Молодежного форума будет вестись онлайн-трансляция, чтобы те, кто не успеет зарегистрироваться, могли послушать выступления приглашенных экспертов.
Более подробную информацию по работе форума можно найти в официальной группе мероприятия в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/molforum59.
Напомним, первая сессия Молодежного форума «Пермский период» прошла по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова в сентябре 2017 года. Тогда события девяти площадок форума посетило около 3 тысяч человек из 44 муниципалитетов Прикамья. В феврале 2018 года состоялась зимняя сессия Молодежного форума. Эксперты и участники обсудили темы по трем направлениям: инновации и цифровая экономика, киберспорт и молодежные СМИ.
© «Вечерние Ведомости»
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