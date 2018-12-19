Выходные в Перми будут холодными

12:46 | 21.12.2018

Сейчас в столице Прикамья -15 градусов, пасмурно, слабый снег. Сегодня, 21 декабря, днем в Перми будет около -14 °С, ночью – до -18 °С.



Завтра столбик термометра покажет около -15 °С, ночью похолодает до -24 °С. В воскресенье, 23 декабря, будет около -18 °С. В понедельник, по предварительным прогнозам, начнется потепление.