Жителя Прикамья принудительно госпитализировали

12:16 | 29.10.2018

Документ о принудительной госпитализации местного жителя поступил в отдел судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



У 34-летнего мужчины диагностировали туберкулез легких, врач рекомендовал ему лечение в специализированном учреждении. Но пациент отказался лечиться добровольно, тогда медработник был вынужден обратиться к служителям закона.



Судебный пристав-исполнитель прибыл по месту жительства мужчины и вручил постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об ответственности за уклонение от исполнения требований документа. Пациент не стал чинить препятствий: при содействии полиции его доставили в противотуберкулезный клинический диспансер в Перми.