Водоснабжение в правобережной части Перми было восстановлено за два часа

16:29 | 10.10.2018

Благодаря слаженной работе департамента ЖКХ и «Новогор-Прикамье» восстановлено водоснабжение в микрорайонах Гайва, Закамск, Пролетарский, Железнодорожный. Авария была устранена в течение двух часов.



Вечером 9 октября поступила информация об утечке воды на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм по улице Новогайвинской, 81. Для устранения дефекта ООО «Новогор-Прикамье» временно прекратило подачу водоснабжения в микрорайоны Гайва, Закамск, Пролетарский, Железнодорожный. Осуществлялся подвоз воды для нужд больниц и населения.



В течение двух часов ремонтные работы были завершены, и водоснабжение было восстановлено.