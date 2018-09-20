В Перми опечатан манеж «Спартак»

15:17 | 21.09.2018

Сегодня, 21 сентября, судебные приставы приостановили деятельность легкоатлетического манежа «Спартак» (Пермь, ул. Рабочая, 9), сообщает УФССП по Пермскому краю.



Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры и МЧС, выявила в здании многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Согласно требованиям исполнительного документа, допуск в легкоатлетический манеж должен быть ограничен для всех лиц, кроме собственников здания и уполномоченных ими для устранения выявленных нарушений.



Так как определение Дзержинского районного суда подлежало немедленному исполнению, сотрудники ФССП сразу же отправились в манеж «Спартак» для проведения исполнительных действий. Всем, кто был в здании, пришлось немедленно его покинуть, затем все двери были опечатаны.



Деятельность манежа приостановлена до устранения всех нарушений правил пожарной безопасности. Судебные приставы будут проверять сохранность наложенных пломб.