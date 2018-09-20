В Перми могут появиться дополнительные авиарейсы

12:54 | 21.09.2018

Министерство транспорта Пермского края проводит отбор авиаперевозчиков на предоставление субсидии из краевого бюджета на дополнительные рейсы из Перми.



Сегодня, 21 сентября, на сайте министерства транспорта размещено извещение о проведении отбора авиаперевозчиков на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением воздушных перевозок в салонах экономического класса по специальному тарифу по субсидируемым маршрутам с территории Пермского края в 2018 году.



В перечне маршрутов: Пермь – Нижний Новгород – Пермь, срок осуществления рейсов с 01.11.2018 по 31.12.2018, Пермь – Новосибирск – Пермь, срок осуществления рейсов с 30.10.2018 по 31.12.2018.



Требования, предъявляемые к авиаперевозчикам:



- у авиаперевозчиков должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;



- у авиаперевозчиков должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Пермского края;



- авиаперевозчики не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;



- авиаперевозчики не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;



- авиаперевозчики не должны получать средства бюджета Пермского края в соответствии с иными нормативными правовыми актами в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением воздушных перевозок в салонах экономического класса по специальному тарифу.



Рейс Пермь – Нижний Новгород – Пермь будет осуществляться 2 раза в неделю. К двум имеющимся субсидируемым рейсам Пермь – Новосибирск – Пермь добавляется еще один рейс, также субсидируемый, таким образом, по этому маршруту полеты будут осуществляться три раза в неделю.



Дата окончания подачи заявлений: 27 сентября 2018 г. в 17.00 по местному времени.