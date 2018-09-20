Пермь: новости дня
11:55 | 21.09.2018
В новой пермской поликлинике смогут получать медпомощь около 14 тысяч детей
Специалисты в будущей детской поликлинике на ул. Карпинского смогут принимать до 350 маленьких пациентов в смену. Сейчас на площадке уже разработан котлован и ведется забивка свай. Предполагается, что новое медучреждение будет введено в эксплуатацию до конца 2019 года.
По словам главного врача Городской детской клинической поликлиники № 5 Натальи Кабановой, новый корпус станет частью учреждения и позволит повысить качество предоставляемых медицинских услуг, а также снизить нагрузку на медицинский персонал. «Действующий корпус медучреждения перегружен, сейчас наши специалисты в смену принимают почти в 6 раз больше пациентов, чем это позволяет проектная мощность, — пояснила главврач. — В новое здание поликлиники будут переведены 14 тысяч пациентов, что позволит разгрузить специалистов действующих корпусов поликлиники».
Во время осмотра строительной площадки и прилегающей территории губернатор заострил внимание строителей и будущего руководства поликлиники на необходимости четко продумать логистику и предусмотреть оптимальный маршрут для мам с детьми от остановок общественного транспорта к медучреждению. Сейчас предполагается организовать вход на территорию поликлиники со стороны гаражей ГУФСИН, которые ограждены забором с колючей проволокой. Глава региона Максим Решетников поручил «пересмотреть проект и создать более комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей».
Также Максим Решетников обозначил важность комплексного благоустройства территории поликлиники. По его словам, здесь должны появиться не только пешеходные дорожки и зеленые насаждения, но и детская площадка со скамейками для родителей.
Во время инспекционного выезда губернатор также посетил строительную площадку детской поликлиники в Кировском районе. Проектная мощность здания составляет 350 посещений в смену. Сдать объект, по информации министерства строительства и архитектуры Пермского края, предполагается в I квартале 2019 года. Сейчас на площадке ведется активная фаза строительства: выполняется монтаж плит перекрытий, кирпичная кладка перегородок подвала.
Напомним, в Пермском крае начато масштабное строительство новых медучреждений. До 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В частности, в этом году начато строительство 4 детских поликлиник в Кировском, Орджоникидзевском, Индустриальном и Свердловском районах города Перми. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.
© «Вечерние Ведомости»
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