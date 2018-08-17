Перед Пермским международным марафоном пройдут мастер-классы для болельщиков

16:53 | 21.08.2018

28, 30 августа и 7 сентября на городской эспланаде пройдут занятия по изготовлению плакатов и интерактивная лекция «Мы болеем, ты бежишь» для всех тех, кто 9 сентября выйдет на улицы города, чтобы поддержать своих родных, друзей, коллег.



На Пермский международный марафон зарегистрировалось уже более 7,2 тысячи спортсменов и любителей здорового образа жизни из восьми стран мира – Иордании, Италии, Катара, Норвегии, России, Руанды, Таджикистана, Турции. Всего же планируется, что в забегах на разные дистанции 9 сентября примут участие до 8 тысяч человек. Все они будут нуждаться в поддержке.



Для того чтобы стать активным болельщиком, 28, 30 августа и 7 сентября с 15.00 до 18.00 в интерактивно-выставочной зоне на городской эспланаде пройдут мастер-классы по изготовлению креативных плакатов. Создать вдохновляющие растяжки для бегунов помогут специалисты детско-юношеского центра «Рифей». Здесь же можно будет изготовить из бумаги необычные головные уборы, маски и другие атрибуты болельщика.



30 августа и 7 сентября с 18.30 до 19.30 в павильоне «Центр событий» Лето Парка состоится интерактивная лекция «Мы болеем, ты бежишь», на которой расскажут и покажут, как проходят мероприятия такого масштаба, как марафон, в других городах и странах. Дадут полезные советы, как создать самую дружную команду поддержки и зарядить марафонцев энергией, представят план действий для групп болельщиков. После обзора лучших мировых примеров у участников будет возможность попрактиковаться – на примере простых речевок создать свою особенную. У любителей рифмовать будет возможность блеснуть талантом и покреативить, а также выучить несколько движений под зажигательную музыку.



Контактное лицо школы болельщиков – Татьяна Клюкач, 8-982-230-35-23.



Напомним, в прошлом году в Пермском международном марафоне приняли участие 5,5 тысячи спортсменов и любителей здорового образа жизни. На протяжении всей трассы их поддерживали 24 тысячи болельщиков.