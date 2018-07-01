Завтра в Перми состоятся традиционные соревнования на лодках класса «Дракон»

18:00 | 25.07.2018

В четверг, 26 июля, на акватории реки Мулянка (улица Куфонина, 5) пройдет чемпионат Дзержинского района по гребле на лодках класса «Дракон». Начало в 17.30.



Этот вид спорта с каждым годом становится все более популярным среди жителей Перми. Командный дух, азарт участников гонки передаются зрителям, и соревнования получаются очень зрелищными. В Дзержинском районе чемпионат по гребле на лодках класса «Дракон» будет организован в четвертый раз.



Напомним, лодка класса «Дракон» (лодка-дракон, Dragonboat, драгонбот) получила такое название благодаря своему экзотическому виду. Наиболее распространенными являются десятиместные «драконы». Необходимым для участия в соревнованиях атрибутом является барабан. Он крепится на небольшой площадке, расположенной в носовой части десятиместных «драконов». Кроме него, здесь находится и стул для барабанщика. Направление движения «Дракона» обычно корректируется при помощи длинного рулевого весла, которое подвижно крепится в его кормовой части. Особенность соревнований на таких лодках заключается в том, что гребцы должны подстраиваться под ритм барабанщика, который сидит на корме. Он в свою очередь должен учитывать скорость и направление ветра, силу волн, чтобы гребцам было легче проходить дистанцию.



За звание сильнейших в чемпионате района посоревнуются сборные команды производственных коллективов и предприятий, общественных организаций Дзержинского района. Команды участников – смешанные: шесть мужчин, четыре женщины и один барабанщик. Гоночная дистанция составит 200 метров. К участию в соревнованиях допускаются участники не младше 2001 года рождения.



Для зрителей и болельщиков на берегу будут проходить спортивные конкурсы, показательные выступления спортсменов Пермской краевой федерации айкидо.