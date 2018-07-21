Забег White Trail в Прикамье станет ежегодным

17:22 | 23.07.2018

В минувшую субботу, 21 июля, впервые в Пермском крае состоялся забег на Белую гору — White Trail. Мероприятие прошло в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».



По информации министерства физической культуры и спорта, в забеге приняли участие 350 человек от 6 до 78 лет. Взрослые проявили себя на дистанциях 8, 15 и 30 км. 70 детей финишировали на дистанции 700 метров. Помимо Пермского края в забеге приняли участие представители еще 5 регионов России.



Победителем на максимальной дистанции стал Руслан Гасимов, преодолевший 30 км за 1:59:39. Первое место на дистанции 30 км среди женщин — у Татьяны Пушкаревой.



«Это было настоящее беговое испытание. Лесные тропы и заросшие просеки, каменистые подъемы и спуски, холмы и поля, ручьи и броды, — делится впечатлениями министр спорта Владимир Епанов, пробежавший дистанцию 15 км. — Старт был дан в селе Бым, финиш прошел в месте силы — у стен Белогорского монастыря».



По словам организаторов трейла из Первого Пермского бегового сообщества, все участники трейла отметили финальный участок трассы как самый сложный и захватывающий момент мероприятия. «Данный трейл задал новый формат и новые стандарты качества организации забегов в Пермском крае, — рассказывает организатор Александра Гуляева. — И судя по отзывам участников, нам во многом это удалось. Поэтому мы приняли решение сделать данное соревнование ежегодным».



Отметим, краевые власти ведут системную работу по популяризации физической культуры и спорта. В регионе формируется необходимая для занятий спортом инфраструктура. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, чтобы привлечь людей к спорту, «вытащить» их из дома, в регионе нужно создавать большое количество разнообразных мероприятий, событий, в которых можно принять участие всей семьей.