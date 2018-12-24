Наркодиллера в Свердловской области на восемь лет лишили свободы

19:36 | 26.12.2018

mediakuzbass.ru

Жителя Кушвы Александра Пермякова отправили на восемь лет в исправительную колонию за изготовление и сбыт наркотиков, об этом сообщает прокуратура Свердловской области.



Как рассказали в прокуратуре, 29 мая 2018 года Пермяков встретился со своей знакомой, которая передала ему деньги на производство наркотиков. После этого наркодиллер купил всё необходимое и изготовил смесь, в которой содержались наркотические вещества. Далее Пермяков встретился с девушкой второй раз и передал ей наркотики.



Суд назначил Александру Пермякову 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Стоит отметить, что на знакомую наркодиллера также было заведено отдельное дело.