В индустриальном парке «Богословский» продан первый участок земли

15:16 | 26.03.2018

Компания «ИН Пласт Полимер» приобрела в собственность земельный участок площадью более 25,2 тысячи квадратных метров на территории индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Это первый участок, проданный в собственность, ранее все резиденты заключали договоры аренды.



Напомним, что «ИН Пласт Полимер» запускает производство гофрированных труб для водоотведения. Сейчас на участке идут инженерно-геологические изыскания, завершить строительство планируется до конца текущего года. Инвестиции составят 510 миллионов рублей.



Кроме того, «Ин Пласт Полимер» получит статус резидента ТОСЭР «Краснотурьинск», что позволит компании привлечь финансирование от Фонда развития моногородов.





Фото: minpromtorg.gov.ru