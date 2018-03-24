Новости дня
15:16 | 26.03.2018
В индустриальном парке «Богословский» продан первый участок земли
Напомним, что «ИН Пласт Полимер» запускает производство гофрированных труб для водоотведения. Сейчас на участке идут инженерно-геологические изыскания, завершить строительство планируется до конца текущего года. Инвестиции составят 510 миллионов рублей.
Кроме того, «Ин Пласт Полимер» получит статус резидента ТОСЭР «Краснотурьинск», что позволит компании привлечь финансирование от Фонда развития моногородов.
Фото: minpromtorg.gov.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:22 | 26.03.2018
МФЦ в Пермском крае станут еще ближе к жителям
18:04 | 26.03.2018
Пермская делегация отправится на Всероссийскую неделю охраны труда
17:55 | 26.03.2018
МЧС: причиной пожара в коттедже Александра Новикова стал поджог
17:27 | 26.03.2018
Уральские лжегазовики получили 23 с половиной года на троих
17:17 | 26.03.2018
В субботу пермяков приглашают на весенний «Котофест»
16:54 | 26.03.2018
В Курганской области планируют разводить оленей, маралов и бизонов. Власти делают ставку на охотничий туризм
16:50 | 26.03.2018
В Свердловской области на 30 % вырос размер вознаграждения за сдачу нелегального оружия
16:31 | 26.03.2018
Задержан мужчина, грабивший пенсионеров на Уралмаше
16:18 | 26.03.2018
Екатеринбургскую телебашню полностью демонтируют к середине мая
15:43 | 26.03.2018
ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 1,3 тысячи тонн двутавровой балки на строительство Амурского газоперерабатывающего завода
15:40 | 26.03.2018
Екатеринбургские школьники на сутки отказались от гаджетов
15:34 | 26.03.2018
Пермские баскетболисты одержали важную победу в Казахстане
15:16 | 26.03.2018
В индустриальном парке «Богословский» продан первый участок земли
14:58 | 26.03.2018
Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге увеличил интернет-трафик
14:56 | 26.03.2018
Екатеринбург поддержит международную акцию «Зажги синим»
14:46 | 26.03.2018
Инспекция жилнадзора рекомендует муниципалитетам Прикамья почистить крыши от снега и сосулек
14:37 | 26.03.2018
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет группа из трех человек, снабжавшая город наркотиками
14:26 | 26.03.2018
Александр Якоб выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове
13:45 | 26.03.2018
Завтра в Екатеринбурге стартует финальный этап молодежного чемпионата России по волейболу
13:35 | 26.03.2018
В Перми стартовала подготовка к шествию «Бессмертного полка»
13:14 | 26.03.2018
В связи с трагедией в Кемерове Евгений Куйвашев поручил проверить на безопасность мест массового пребывания людей
13:00 | 26.03.2018
Свердловские спасатели провели учения на «Екатеринбург Арене»
12:59 | 26.03.2018
Житель Прикамья осужден за разбойное нападение на ребенка
12:57 | 26.03.2018
В Курганской области определили департамент, отвечающий за работу с резидентами в моногородах со статусом ТОСЭР
12:50 | 26.03.2018
На этой неделе в Перми сохранится зимняя погода
12:39 | 26.03.2018
29 марта Юрий Чайка посетит Екатеринбург
12:32 | 26.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 марта 2018 года
12:25 | 26.03.2018
Свердловский облсуд оставил за решеткой московского маньяка
11:43 | 26.03.2018
Определены победители свердловской хоккейной Лиги заводов
11:23 | 26.03.2018
Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, вынесшего из магазина парфюмерии продукцию на 15 тысяч рублей
11:08 | 26.03.2018
Зауральские полицейские изъяли более 2 тысяч бутылок нелегального алкоголя у жителя Казахстана
10:58 | 26.03.2018
В Красноуфимске семья погибла от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело
10:47 | 26.03.2018
На Южный Урал приехал замглавы Ростехнадзора Александр Рыбас
10:44 | 26.03.2018
Кокорин выразил соболезнования родным погибших в Кемерове: «Зауральцы скорбят вместе с вами»
10:40 | 26.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 23 по 25 марта 2018 года
10:30 | 26.03.2018
В Перми вручат премию «Выбор прессы — 2017»
09:48 | 26.03.2018
На Среднем Урале закроют оружейные магазины на два месяца
09:42 | 26.03.2018
Ночью на улице 40 лет Октября столкнулись два автомобиля
20:43 | 25.03.2018
В Екатеринбурге загорелся продуктовый павильон на трамвайной остановке
20:38 | 25.03.2018
В результате ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск пострадали два человека, в том числе ребенок
20:33 | 25.03.2018
Фасад музея «Россия – моя история» получил повреждения от сноса телебашни в Екатеринбурге
17:32 | 25.03.2018
В четверг в Перми выберут лучшее студенческое общежитие