Юным экологам подарили беспилотники для обучения

16:18 | 1.03.2019

В школе № 94 был проведён «Экологический урок». Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, известный своими экологическими инициативами, прочитал лекцию учащимся. Направленность этой школы – подготовка детей для получения ими специальностей, связанных с лесом. У школы есть даже собственное лесничество, где школьники осваивают азы будущих профессий.



Во время урока парламентарий регулярно подчёркивал, что все профессии, связанные с лесом и экологией – это профессии будущего. Поэтому опыт данной школы будет очень востребован в дальнейшем. Народный избранник вручил ученикам подарок – сразу тридцать квадрокоптеров. Такой подарок был сделан с глубоким смыслом – в дальнейшем в школе будут обучать специальности «оператор наземного управления беспилотными летательными аппаратами». А уже со следующего учебного года дети смогут начать учёбу профессии «лесничий». Причём детям будут не только давать теоретические знания, но и оттачивать их на практике в Каштакском бору. Именно там находится школьное лесничество.



Благодаря содействию Владимира Бурматова в последующие три года Челябинская область получит значительные средства из федерального бюджета на нужды лесничеств. По 90 млн. ежегодно будет выделяться на закупку лесопожарной техники, и по 20 млн. – на восстановление лесов.