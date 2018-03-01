В Миассе по подозрению во взяточничестве задержаны чиновник и депутат

17:37 | 29.03.2018

Организованная группа из четырех человек задержана по подозрению во взяточничестве в Челябинской области, в группу входили сотрудник администрации и депутат городского Совета города Миасса, сообщает пресс-служба областного СУ СК России.



«В отношении сотрудника администрации города Миасса, депутата городского Совета депутатов, эксперта и местного жителя следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении.



По данным следствия, в 2017 году подозреваемые, действуя в составе организованной группы, купили за бюджетные деньги торговое помещение под детский сад. При этом была проведена фиктивная экспертная оценка объекта, на основании которой цена покупки была завышена. Именно за это подозреваемые и получили взятку в сумме более 8 миллионов рублей.



Все подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.