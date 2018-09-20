С достижениями РМК в Карабаше познакомились федеральные эксперты

10:46 | 21.09.2018

В Карабаше побывала федеральная комиссия, которая познакомилась с производственными и социальными достижениями Русской медной компании, сообщает пресс-служба РМК.



В состав комиссии вошли сотрудники Департамента контроля и проверки выполнения решений Правительства Российской Федерации. Эксперты познакомились с социальными объектами, которые недавно были благоустроены или возведены заново в рамках реализации трехстороннего соглашения о сотрудничестве между РМК, правительством Челябинской области и городской администрацией. Гости побывали в новой школе искусств, современном спорткомплексе «Металлург», который РМК открыла в сентябре 2017 года.



На реализацию социальных программ в прошлом году компания направила больше 570 миллионов рублей. На эти средства в Карабаше построен новый спортивный комплекс, модернизирован санаторий «Синегорье». В конце 2018 года после капитального ремонта откроется детский сад № 11. В 2019 году планируется открытие торгового центра, где разместятся филиалы крупнейших торговых сетей страны, МФЦ, кинотеатр, киноконцертный зал на 176 мест, кафе и детская игровая зона.



Комиссия также побывала на заводе «Карабашмедь». Эксперты узнали, что с 2004 года РМК направила на модернизацию производства свыше 18 миллиардов рублей, благодаря чему выбросы сократились более чем в 20 раз.



Гостям устроили экскурсию в новое конвертерное отделение предприятия и на участок механизированного розлива черновой меди. Модернизация этих подразделений позволила увеличить производительность труда, сократить нагрузку на окружающую среду, улучшить условия работы.



Конвертерное отделение предприятия начало работу в конце августа с пуска первого из трех новых конвертеров Kumera емкостью по 150 тонн.



Производственные показатели улучшились на 25 %. Газоплотные и аспирационные напыльники дают возможность утилизировать конвертерные газы. Инвестиции в строительство отделения составили 1,1 миллиарда рублей.



Руководство РМК рассказало комиссии о планах по рекультивации земель вокруг Карабаша, которые были загрязнены в предыдущие годы. Проект находится на согласовании с федеральными и региональными органами власти. По соглашению РМК готова взять на себя расходы на разработку и экспертизу проекта.