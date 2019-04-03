Общество
22:43 | 5.04.2019
Фото: Андрей Альшевских
Апрельские сплетни
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Начальника ОЭБиПК Екатеринбурга уволили из полиции…
Начальник ОЭБиПК Екатеринбурга Эдуард Воронин, задержанный в октябре 2018 года оперативниками свердловского УФСБ, по слухам, официально уволен из органов внутренних дел. Его последней датой службы, если верить слухмейкерам, является 7 апреля. Сам Эдуард Александрович решил написать рапорт или его уволили исходя из результатов служебной проверки (проводимой сотрудниками УСБ) в связи с утратой доверия, неизвестно, но всем было очевидно, что дожидаться решения суда было бессмысленно.
… ему уже нашли замену
Руководство УМВД России по Екатеринбургу определилось с кандидатурой нового начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. На место Эдуарда Воронина (находится под следствием, его функции временно исполняет Андрей Нестеренко) как основной кандидат рассматривается Владимир Зотов. В настоящий момент он занимает должность начальника отделения коррупции в ОЭБиПК.
Обсуждается, что 9 апреля начальник УМВД Сергей Кулагин выйдет из отпуска и начнет изучать его послужной список.
Известно, что именно Владимир Зотов разрабатывал операцию по задержанию начальника отдела гостехнадзора Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александра Червякова (уже покинул Министерство). В феврале 2018 года в его кабинете сотрудники ОЭБиПК провели обыски, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Правда, расследование остановилось на стадии следствия.
В декабре, по неофициальной информации, Владимиру Зотову уже предлагали пойти на повышение, он прошел аттестацию, но в последний момент отказался.
Куратор уральских «золотовиков» озаботилась собственной репутацией?
Руководитель Уральской Государственной инспекции пробирного надзора (УГИПН) ФКУ «Российская Государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Светлана Агафонова, по слухам, заказала ряд позитивных публикаций о деятельности вверенного ей учреждения и его руководства. Инсайдеры сообщают, что материал должен выйти в одном из глянцевых журналов (называется издание «Банзай»).
Стоимость размещения не озвучивается, как и источник финансирования. Но, если верить сплетням, оплата публикации облегчит кошелек совладельца сети ломбардов «Драгоценности Урала» Алексея Фисенко. Его действия вполне объяснимы – следователи вот-вот возобновят расследование по пропаже в 1993-2005 гг. принадлежащих государству 32,7 тонны золота и платины, которые хранились на «Ез ОЦМ». Фисенко же руководил предприятием в 2004-2005 году, и, не исключено, к нему могут появиться вопросы, как и к должностным лицам УГИПН, которые в силу своих служебных обязанностей должны были не спускать глаз с предприятия.
Ольга Глацких снова стала «героиней» сплетен
Бывший директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, назначенная заместителем директора ДИВСа, по слухам, уже успела настроить против себя сотрудников спортивного комплекса. Не прошло и недели.
«То, что было в Департаменте, это «цветочки», – жалуются сотрудники Дворца игровых видов спорта.
Они опасаются, что при Глацких помещения, расположенные в цокольном этаже, отдадут под «коммерцию» арендаторам, превратив ДИВС в очередной ТРЦ. Опасения также существуют и по иной причине – по одной из версий, директору ДИВС будет предложена хорошая должность в Министерстве спорта, а его место успешно займет Ольга Глацких.
Из екатеринбургского техникума массово уходят студенты
Студенты техникума «Рифей», где на прошлой неделе произошла пьяная потасовка с участием педагогов, собираются переводиться в другие образовательные учреждения. Часть в качестве альтернативных вариантов рассматривает Российский государственный профессионально-педагогический университет, другие – Свердловский областной педагогический колледж на Юмашева.
«В педколледже больше порядка и меньше шансов столкнуться с пьяными преподавателями», – объясняют студенты.
Между тем, их родители недоумевают, почему нельзя решить кадровый вопрос с руководством техникума, пока ситуация не дошла до критической.
«Ложки были, швабры были (речь идет об инциденте с издевательствами над кадетами – Прим.ред.), чего еще ждут? Готовим обращение на имя Президента», – делятся планами родители.
Потасовка у «Рифея» грозит сроком для участников
Между тем, ситуация с пьяной потасовкой у стен техникума «Рифей», грозит вылиться в уголовное дело. Следователи формально усматривают в действиях «отдыхающих» педагогов признаки преступления сразу по двум статьям УК РФ – 116 («Побои») и 167 («Умышленное повреждение имущества»). Потерпевшая сторона на примирение идти не готова, и заявляет, что будет добиваться привлечения дебоширов к ответственности.
В Свердловской области стартует кампания по зачистке сельских дум
Оппозиционных или неконтролируемых депутатов и чиновников свердловских муниципалитетов ждет зачистка. Речь идет не об исполнительных и законодательных органах городов, а о сельской местности.
Дело в том, что в результате анализа выяснилось, что в селах и деревнях Свердловской области власти немного «борзеют» и бронзовеют. Подобные сигналы уже приходили в «белый» дом из ряда муниципальных образований. Региональные власти решили с этим бороться и взяться за малые населенные пункты.
Первым делом будут установлены лица, на которых жалуются в селах и деревнях, а далее пройдет сбор доказательств вины или невиновности данных граждан. Если сигналы подтвердятся, то высшие чины сельских поселений будут лишены должности. Одним из способов станет декларация о доходах, с которой у многих сельских депутатов и чиновников возникают большие проблемы.
Китайцы под «крышей» администрации
О работе цеха по производству контрафактной обуви в поселке Пышма, где на этой неделе провели спецоперацию сотрудники свердловского ОБОП, был лично осведомлен глава городского округа Виктор Соколов. По слухам, именно он в свое время предложил открыть производство, вероятно, будучи уверенным, что как минимум полиция китайцев не тронет – считается, что Соколову, бывшему начальнику ОМВД России по Пышме и Богдановичу, патронировал генерал Бердников, чей сын сейчас возглавляет одно из ключевых подразделений в областном УЭБиПК.
Рапопорта опять обманули?
В Федерации тхэквондо Свердловской области, по слухам из самой спортивной организации, назрел громкий скандал. Сплетники рассказывают, что при поездках детей на соревнования в другие регионы руководство Федерации с целью возмещения расходов предоставляло в Министерство спорта, документы с подложными билетами на проезд. Схема была следующей: билеты приобретались в электронном виде, распечатывались, а затем сдавались обратно, при этом распечатки предоставлялись в Минспорта. На самом же деле билеты оплачивали родители воспитанников. Впрочем, это пока лишь слухи, которые совсем скоро могут получить подтверждение. Ситуацией в случае соответствующего заявления готовы заинтересоваться силовые структуры.
Алексей Стасенок нарушил субординацию
Глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок удивил глав других свердловских городов. Во вторник, 2 апреля, на заседании глав с участием губернатора Евгения Куйвашева, которое проходило в «Екатеринбург-ЭКСПО», Стасенок нарушил субординацию. В то время, как другие градоначальники заходили через основной вход, Стасенок решил пройти через VIP, вместе с губернатором и руководителями силовых ведомств. Более опытные и мудрые коллеги Стасенка уже отметили, что парень, будучи молодым, попросту нарушил этикет, и теперь ожидают, какие санкции последуют в отношении мэра.
Главы свердловских муниципалитетов похвалили новый формат «школы мэров»
Состоявшийся в начале недели двухдневный тренинг с главами муниципалитетов Свердловской области и руководством региона вызвал волны хвалебных комментариев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Бидонько предложили помимо стандартных отчетов и планов новый формат общения, в котором главам удалось лучше узнать друг друга, совместно решать форс-мажорные проблемы, принимать общие решения и так далее.
Как говорят слухмейкеры, один из глав Северного округа уже после окончания тренинга всем рассказывал, что наконец-то познакомился с коллегами из других муниципалитетов, а оказавшись за одним столом с министром, сумел решить вопрос города. Хотя раньше для этого приходилось открывать массу кабинетов и идти чуть ли не до самого губернатора.
«Спецавтобаза» оборзела»: в правительстве не довольны региональным оператором
Желание поднять тариф на вывоз мусора в Восточном округе вызвал негатив в «белом» доме. Инициативу «Спецавтобазы», которая обслуживает территорию, приняли в штыки и всячески пытались убедить компанию не заниматься провоцированием населения.
Несмотря на это, «Спецавтобаза» все-таки дошла до суда, где пыталась подействовать на Региональную энергетическую комиссию. Благо суд встал на сторону РЭК, прокуратуры и местных жителей.
– Но «Спецавтобаза» сильно оборзела. Мало того, что в областном правительстве за нее пытаются замолвить словечко, так она вопреки договоренностям гнет свою линию, пытаясь больше заработать на населении, – передают слова должностных лиц в министерстве энергетики и ЖКХ сплетники.
При этом они упоминают и о санкциях, которые ждут регионального оператора из-за его строптивости. Правда, каких – не уточняется.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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