Апрельские сплетни

Начальник ОЭБиПК Екатеринбурга Эдуард Воронин, задержанный в октябре 2018 года оперативниками свердловского УФСБ, по слухам, официально уволен из органов внутренних дел. Его последней датой службы, если верить слухмейкерам, является 7 апреля. Сам Эдуард Александрович решил написать рапорт или его уволили исходя из результатов служебной проверки (проводимой сотрудниками УСБ) в связи с утратой доверия, неизвестно, но всем было очевидно, что дожидаться решения суда было бессмысленно.Руководство УМВД России по Екатеринбургу определилось с кандидатурой нового начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. На место Эдуарда Воронина (находится под следствием, его функции временно исполняет Андрей Нестеренко) как основной кандидат рассматривается Владимир Зотов. В настоящий момент он занимает должность начальника отделения коррупции в ОЭБиПК.Обсуждается, что 9 апреля начальник УМВД Сергей Кулагин выйдет из отпуска и начнет изучать его послужной список.Известно, что именно Владимир Зотов разрабатывал операцию по задержанию начальника отдела гостехнадзора Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александра Червякова (уже покинул Министерство). В феврале 2018 года в его кабинете сотрудники ОЭБиПК провели обыски, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Правда, расследование остановилось на стадии следствия.В декабре, по неофициальной информации, Владимиру Зотову уже предлагали пойти на повышение, он прошел аттестацию, но в последний момент отказался.Руководитель Уральской Государственной инспекции пробирного надзора (УГИПН) ФКУ «Российская Государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Светлана Агафонова, по слухам, заказала ряд позитивных публикаций о деятельности вверенного ей учреждения и его руководства. Инсайдеры сообщают, что материал должен выйти в одном из глянцевых журналов (называется издание «Банзай»).Стоимость размещения не озвучивается, как и источник финансирования. Но, если верить сплетням, оплата публикации облегчит кошелек совладельца сети ломбардов «Драгоценности Урала» Алексея Фисенко. Его действия вполне объяснимы – следователи вот-вот возобновят расследование по пропаже в 1993-2005 гг. принадлежащих государству 32,7 тонны золота и платины, которые хранились на «Ез ОЦМ». Фисенко же руководил предприятием в 2004-2005 году, и, не исключено, к нему могут появиться вопросы, как и к должностным лицам УГИПН, которые в силу своих служебных обязанностей должны были не спускать глаз с предприятия.Бывший директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, назначенная заместителем директора ДИВСа, по слухам, уже успела настроить против себя сотрудников спортивного комплекса. Не прошло и недели.«То, что было в Департаменте, это «цветочки», – жалуются сотрудники Дворца игровых видов спорта.Они опасаются, что при Глацких помещения, расположенные в цокольном этаже, отдадут под «коммерцию» арендаторам, превратив ДИВС в очередной ТРЦ. Опасения также существуют и по иной причине – по одной из версий, директору ДИВС будет предложена хорошая должность в Министерстве спорта, а его место успешно займет Ольга Глацких.Студенты техникума «Рифей», где на прошлой неделе произошла пьяная потасовка с участием педагогов, собираются переводиться в другие образовательные учреждения. Часть в качестве альтернативных вариантов рассматривает Российский государственный профессионально-педагогический университет, другие – Свердловский областной педагогический колледж на Юмашева.«В педколледже больше порядка и меньше шансов столкнуться с пьяными преподавателями», – объясняют студенты.Между тем, их родители недоумевают, почему нельзя решить кадровый вопрос с руководством техникума, пока ситуация не дошла до критической.«Ложки были, швабры были (речь идет об инциденте с издевательствами над кадетами – Прим.ред.), чего еще ждут? Готовим обращение на имя Президента», – делятся планами родители.Между тем, ситуация с пьяной потасовкой у стен техникума «Рифей», грозит вылиться в уголовное дело. Следователи формально усматривают в действиях «отдыхающих» педагогов признаки преступления сразу по двум статьям УК РФ – 116 («Побои») и 167 («Умышленное повреждение имущества»). Потерпевшая сторона на примирение идти не готова, и заявляет, что будет добиваться привлечения дебоширов к ответственности.Оппозиционных или неконтролируемых депутатов и чиновников свердловских муниципалитетов ждет зачистка. Речь идет не об исполнительных и законодательных органах городов, а о сельской местности.Дело в том, что в результате анализа выяснилось, что в селах и деревнях Свердловской области власти немного «борзеют» и бронзовеют. Подобные сигналы уже приходили в «белый» дом из ряда муниципальных образований. Региональные власти решили с этим бороться и взяться за малые населенные пункты.Первым делом будут установлены лица, на которых жалуются в селах и деревнях, а далее пройдет сбор доказательств вины или невиновности данных граждан. Если сигналы подтвердятся, то высшие чины сельских поселений будут лишены должности. Одним из способов станет декларация о доходах, с которой у многих сельских депутатов и чиновников возникают большие проблемы.О работе цеха по производству контрафактной обуви в поселке Пышма, где на этой неделе провели спецоперацию сотрудники свердловского ОБОП, был лично осведомлен глава городского округа Виктор Соколов. По слухам, именно он в свое время предложил открыть производство, вероятно, будучи уверенным, что как минимум полиция китайцев не тронет – считается, что Соколову, бывшему начальнику ОМВД России по Пышме и Богдановичу, патронировал генерал Бердников, чей сын сейчас возглавляет одно из ключевых подразделений в областном УЭБиПК.В Федерации тхэквондо Свердловской области, по слухам из самой спортивной организации, назрел громкий скандал. Сплетники рассказывают, что при поездках детей на соревнования в другие регионы руководство Федерации с целью возмещения расходов предоставляло в Министерство спорта, документы с подложными билетами на проезд. Схема была следующей: билеты приобретались в электронном виде, распечатывались, а затем сдавались обратно, при этом распечатки предоставлялись в Минспорта. На самом же деле билеты оплачивали родители воспитанников. Впрочем, это пока лишь слухи, которые совсем скоро могут получить подтверждение. Ситуацией в случае соответствующего заявления готовы заинтересоваться силовые структуры.Глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок удивил глав других свердловских городов. Во вторник, 2 апреля, на заседании глав с участием губернатора Евгения Куйвашева, которое проходило в «Екатеринбург-ЭКСПО», Стасенок нарушил субординацию. В то время, как другие градоначальники заходили через основной вход, Стасенок решил пройти через VIP, вместе с губернатором и руководителями силовых ведомств. Более опытные и мудрые коллеги Стасенка уже отметили, что парень, будучи молодым, попросту нарушил этикет, и теперь ожидают, какие санкции последуют в отношении мэра.Состоявшийся в начале недели двухдневный тренинг с главами муниципалитетов Свердловской области и руководством региона вызвал волны хвалебных комментариев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Бидонько предложили помимо стандартных отчетов и планов новый формат общения, в котором главам удалось лучше узнать друг друга, совместно решать форс-мажорные проблемы, принимать общие решения и так далее.Как говорят слухмейкеры, один из глав Северного округа уже после окончания тренинга всем рассказывал, что наконец-то познакомился с коллегами из других муниципалитетов, а оказавшись за одним столом с министром, сумел решить вопрос города. Хотя раньше для этого приходилось открывать массу кабинетов и идти чуть ли не до самого губернатора.Желание поднять тариф на вывоз мусора в Восточном округе вызвал негатив в «белом» доме. Инициативу «Спецавтобазы», которая обслуживает территорию, приняли в штыки и всячески пытались убедить компанию не заниматься провоцированием населения.Несмотря на это, «Спецавтобаза» все-таки дошла до суда, где пыталась подействовать на Региональную энергетическую комиссию. Благо суд встал на сторону РЭК, прокуратуры и местных жителей.– Но «Спецавтобаза» сильно оборзела. Мало того, что в областном правительстве за нее пытаются замолвить словечко, так она вопреки договоренностям гнет свою линию, пытаясь больше заработать на населении, – передают слова должностных лиц в министерстве энергетики и ЖКХ сплетники.При этом они упоминают и о санкциях, которые ждут регионального оператора из-за его строптивости. Правда, каких – не уточняется.