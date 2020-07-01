Пермь: газетный номер
17:14 | 3.07.2020
Андрей Ронзин прокомментировал обвинения СМИ в адрес КГБ №4
Главврач ГКБ №4 Андрей Ронзин частично подтвердил факты, но подчеркнул, что ничего противозаконного в клинике не происходит. Он уверен, что и предстоящая прокурорская проверка нарушений не выявит.
- По заболевшим сотрудникам: они действительно есть, потому что больница оказывает помощь пациентам с нарушениями мозгового кровообращения, с инфарктами, травмами, работают торакальная хирургия, сосудистая хирургия, гинекология. Это все пациенты экстренные, которые поступают круглосуточно. Естественно, они поступают «с улицы» и не проверенные, есть у них вирус или нет. Врачи с этими пациентами контактируют. После выявления у пациента COVID-19, а мы берем у всех практически мазок, мы проверяем всех контактировавших с ним медработников, и у некоторых действительно выявляются положительные мазки.
По словам Ронзина, 80-90% медиков болеют бессимптомно. Необеспеченность средствами защиты Андрей Ронзин назвал совершеннейшей ложью:
- Они есть в неограниченном количестве, но не все медики ими пользуются. Один медик из ГКБ №4 действительно госпитализирован в реанимацию краевой больницы с коронавирусом.
Частично главврач подтвердил, что были периоды, когда заразившихся коронавирусом пациентов не переводили в профильные стационары, но их изолировали внутри горбольницы. При этом «красной» и «зеленой» зоны по коронавирусу нет.
Недостаточную санобработку реанимационного отделения Ронзин опроверг, сообщив, что ее проводят сотрудники дезстанции, и это их зона ответственности. Опроверг он и внутренние расследования клиники, когда по камерам видеонаблюдения отслеживают конкретных врачей и отказывают им в «коронавирусных надбавках»:
- У нас 150 этих камер стоит, отследить какого-то конкретного сотрудника - вы представляете, какая это работа? То, что мы просматриваем камеры и видим, что какой-то сотрудник ходит без маски и указываем на это, - это да, потому что они обязаны ходить в лечебном учреждении в средствах индивидуальной защиты. А выплатами за работу с COVID-19 ведает Фонд обязательного медстрахования, мы к этому непричастны.
Резюмируя, Андрей Ронзин отметил, что размещенная в СМИ информация ангажирована:
- Люди, которые дали этот комментарий, - это «Альянс врачей». Понятно, чья это структура и какие интересы они преследуют. Второе: по каждому выходу в средствах массовой информации, вы, наверное, прекрасно это знаете, сразу приходит проверка прокуратуры. По четвертой горбольнице будет четыре проверки: в Губахе, Кизеле, Гремячинске и Перми. Вот результат, которого добились авторы. Прокуратура проверяет нас после каждого такого выхода, и пока еще ни одна статья ничем для нас не закончилась.
Прослушать фрагмент эфира с участием Андрея Ронзина можно на сайте echoperm.ru в разделе «интервью».
ФОТО: echoperm.ru
© «Вечерние ведомости»
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