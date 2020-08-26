В Перми с 1 сентября будут продлены несколько автобусных маршрутов

12:23 | 27.08.2020

В связи с ожидаемым ростом пассажиропотока к 1 сентября департамент транспорта администрации Перми подготовил комплекс мер по обеспечению транспортной доступности для населения.



Так, для жителей Орджоникидзевского района запланировано два существенных изменения:



– в связи с обустройством нового остановочного пункта «улица Памирская» по улице Социалистической будет продлен маршрут следования автобуса №77 «микрорайон Левшино – улица Мильчакова» до микрорайона Новые дома.



– для уменьшения наполняемости салонов автобусов маршрута №77 решено продлить автобус №78 «микрорайон Кислотные дачи – улица 1905 года» до Октябрьской площади. От улицы Лифанова маршрут следования будет продлен по улицам Якова Свердлова, Уральской, Северной дамбе, Парковой, Екатерининской, Комсомольскому проспекту с дополнительными остановочными пунктами: Рабочий поселок, Дворец культуры имени Ленина, улица Розалии Землячки, Цирк, Разгуляй, улица Максима Горького, Театр юного зрителя, ПНИПУ.



С 1 сентября появится также прямая связь проспекта Парковый и Индустриального района: автобусный маршрут №12 «проспект Парковый – ОАО «ПЗСП» будет следовать до ДК им. Гагарина. Это позволит жителям микрорайона Парковый, а также правобережной части Дзержинского района добираться до спортивных и культурных объектов Индустриального района без пересадки. От проспекта Паркового маршрут следования будет пролегать по улицам Углеуральской, Подлесной, шоссе Космонавтов, Советской Армии и Мира. При этом добавятся остановочные пункты: торговый комплекс «Лента», парк культуры и отдыха, улица Баумана, улица Советской Армии (по улице Советской Армии), улица 9-го Мая, Дворец культуры им. Гагарина (автобусная остановка, совмещенная с трамвайной).



Также для увеличения интенсивности движения будет увеличено количество транспортных средств на автобусных маршрутах №20 «микрорайон Новый Крым – Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» и №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1».



Изменения расписания, схем движения и объемов транспортной работы на отдельных автобусных маршрутах в интересах пассажиров происходят без увеличения расходной части бюджета. Такую возможность предоставляют условия новых контрактов, которые подразумевают перераспределение транспорта по маршрутам в зависимости от их востребованности.

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