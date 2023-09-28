Волейбольный клуб «Уралочка» открыл новый сезон Суперлиги

Екатерина Лопаева © Вечерние ведомости

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» накануне сразилась против калининградского «Локомотива» в первом туре чемпионата России по волейболу в женской Суперлиге.Игра прошла в Калининграде в ДС «Янтарный». «Уралочка» проиграла со счетом 3:0.По словам старшего тренера Александра Перепелкина, состязание шло на равных, но неправильная расстановка и психологический напор негативно повлияли на результат матча.Следующая игра «Уралочки» состоится 5 октября в Екатеринбурге. Соперником будет команда «Протон» из Саратова.