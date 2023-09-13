Всероссийские инклюзивные соревнования по волейболу и баскетболу пройдут в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 24 по 28 сентября пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по юнифайд-волейболу и юнифайд-баскетболу.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Специальной Олимпиады Свердловской области, на соревнования заявились более 260 спортсменов и тренеров из 10 регионов России: Свердловской, Костромской и Челябинской областей, Башкортостана, Дагестана, Удмуртии, Краснодарского края, Пермского края, Санкт-Петербурга и Москвы.Участвовать в соревнованиях будут как атлеты с ментальными особенностями, так и спортсмены без ограничений здоровья.Последний раз соревнования подобного масштаба для людей с особенностями интеллекта проводили в Свердловской области в 2014 году.