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Всероссийские инклюзивные соревнования по волейболу и баскетболу пройдут в Екатеринбурге
Фото: Специальная Олимпиада Свердловской области
В Екатеринбурге с 24 по 28 сентября пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по юнифайд-волейболу и юнифайд-баскетболу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Специальной Олимпиады Свердловской области, на соревнования заявились более 260 спортсменов и тренеров из 10 регионов России: Свердловской, Костромской и Челябинской областей, Башкортостана, Дагестана, Удмуртии, Краснодарского края, Пермского края, Санкт-Петербурга и Москвы.
Участвовать в соревнованиях будут как атлеты с ментальными особенностями, так и спортсмены без ограничений здоровья.
Последний раз соревнования подобного масштаба для людей с особенностями интеллекта проводили в Свердловской области в 2014 году.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Специальной Олимпиады Свердловской области, на соревнования заявились более 260 спортсменов и тренеров из 10 регионов России: Свердловской, Костромской и Челябинской областей, Башкортостана, Дагестана, Удмуртии, Краснодарского края, Пермского края, Санкт-Петербурга и Москвы.
Участвовать в соревнованиях будут как атлеты с ментальными особенностями, так и спортсмены без ограничений здоровья.
Последний раз соревнования подобного масштаба для людей с особенностями интеллекта проводили в Свердловской области в 2014 году.
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