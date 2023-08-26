ФК «Урал» уступил казанскому «Рубину» в Кубке России

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В Казани прошёл матч 3-го тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. «Рубин» принимал екатеринбургский «Урал». Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. «Рубин» достаточно быстро повёл 2:0 после голов Ашмуратова и Тесленко. «Урал» на 35-й минуте стараниями Андрея Егорычева отквитал один мяч, но большего екатеринбургской команде за оставшиеся 55 минут добиться не удалось. Итог — 2:1 в пользу «Рубина».«Урал» потерпел третье поражение в сезоне и второе в кубке России. Команда из Екатеринбурга занимает с тремя очками продолжает занимать второе место в таблице группы В. Столько же очков у «Рубина» и «Ростова», но у ростовчан на 1 матч сыграно меньше. У лидера группы, московского «Локомотива» 6 набранных баллов.