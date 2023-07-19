ФК «Урал» начал сезон с победы, впервые с 1995 года победив ЦСКА в чемпионате

Владислав Постников © Вечерние ведомости

22 июля футбольный клуб «Урал» сыграл свой первый матч в сезоне Российской премьер-лиги 2023/2024. Соперником был вице-чемпион прошлого сезона и действующий обладатель Кубка ЦСКА.Несмотря на статус фаворита у гостей, «Урал» на равных начал матч с соперником и сумел сохранить равный характер игры до финального свистка.На 21-й минуте уральцы открыли счёт в матче — подача с углового от Александра Юшина «сухим листом» залетала за шиворот Игорю Акинфееву, новичку «Урала», нападающему Тимуру Аюпову оставалосьлишь подправить мяч в ворота. 1:0.Во втором тайме игрок ЦСКА сыграл рукой в своей штрафной площади, был назначен пенальти, который на 54-й минуте реализовал Даниэль Мишкич. 2:0.Спустя 7 минут москвичи отквитали один мяч, отличился некогда выступавший за «Урал» Антон Заболотный. Счёт 2:1 сохранился до финального свистка.Победа над армейцами стала для «Урала» исторической - наряду с «Зенитом» ЦСКА был одним из самых неудобных соперников для екатеринбургского клуба, последняя до сегодняшнего дня победа над ним в рамках чемпионата России датировалась 27 мая 1995 года, когда екатеринбургский клуб ещё носил название «Уралмаш». В том матче , также проходившем в Екатеринбурге, единственный гол забил Игорь Ханкеев с передачи нынешнего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова - уроженец города Михайловска Свердловской области тогда выступал за «Уралмаш». В последующие 28 лет ни «Уралмашу», ни «Уралу» ни разу не удавалось обыграть ЦСКА в рамках чемпионата России. Единственная за эти 28 лет победа была одержана в Кубке России 15 июля 2009 года - тогда, к слову, главным тренером «Урала» был всё тот же Федотов. После возвращения клуба из Екатеринбурга в высший дивизион российского футбола в 2013 году до сегодняшнего дня между «Уралом» и ЦСКА было проведено 20 матчей, и ни в одном из них уральцам не удавалось одержать победы.Следующий матч в РПЛ «Урал» также проведёт в Екатеринбурге в следующую субботу 29 июля против клуба «Пари НН» (Нижний Новгород).