Новости дня
13:22 | 29.07.2020
Фото: denkamen.ru
На севере Свердловской могут объявить ЧС из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»
Между тем, за сутки площадь возгорания в заповеднике (особо охраняемая природная территория федерального значения) увеличилась почти в два раза – до 65 до 120 гектаров. Волонтеры и МЧС надеются на обильные осадки, которые по прогнозам синоптиков ожидаются 29-30 июля.
В настоящее время в тушении пожара задействованы силы Уральской авиабазы (вчера учреждение отмечало 45-летие со дня образования), МЧС, волонтеры, добровольные лесные пожарные, сотрудники парашютно-десантной пожарной службы из Абакана (52 человека) и Йошкар-Олы (16 человек), сотрудники заповедника.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства в деятельности руководства государственного природного заповедника «Денежкин камень», в ходе которой будет дана правовая оценка своевременности направления уведомления в компетентные органы о возникновении природного пожара в заповеднике. Между тем, директор заповедника Анна Квашнина призналась, что более чем за 10 дней с момента возникновения пожара она так и не побывала на месте возгорания.
© «Вечерние ведомости»
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