На севере Свердловской могут объявить ЧС из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»

13:22 | 29.07.2020

Фото: denkamen.ru

В Североуральском городском округе могут объявить чрезвычайную ситуацию в связи с пожаром в заповеднике «Денежкин камень». ЧС будет распространяться только на леса на территории муниципалитета. Как заявил veved.ru глава Североуральска Василий Матюшенко, решение о том, объявлять или не объявлять ЧС будет принято 30 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Между тем, за сутки площадь возгорания в заповеднике (особо охраняемая природная территория федерального значения) увеличилась почти в два раза – до 65 до 120 гектаров. Волонтеры и МЧС надеются на обильные осадки, которые по прогнозам синоптиков ожидаются 29-30 июля.



В настоящее время в тушении пожара задействованы силы Уральской авиабазы (вчера учреждение отмечало 45-летие со дня образования), МЧС, волонтеры, добровольные лесные пожарные, сотрудники парашютно-десантной пожарной службы из Абакана (52 человека) и Йошкар-Олы (16 человек), сотрудники заповедника.



Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства в деятельности руководства государственного природного заповедника «Денежкин камень», в ходе которой будет дана правовая оценка своевременности направления уведомления в компетентные органы о возникновении природного пожара в заповеднике. Между тем, директор заповедника Анна Квашнина призналась, что более чем за 10 дней с момента возникновения пожара она так и не побывала на месте возгорания.

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