В Свердловской области ещё 286 человек заболели коронавирусом

12:51 | 12.07.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали ещё 286 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 15909 человек.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска, Асбеста, Артемовского, Арамильского городского округа, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральского, Серовского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 782. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 68 человек. Всего вылечились 9896 пациентов.



Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 157.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»