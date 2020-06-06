Новости дня
15:24 | 7.06.2020
Фото: tutu.ru
Свердловская область готова к снятию ограничений
Сегодня коэффициент равен 0,86.
Напомним, что основным условием для ослабления ограничительных мер является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. И такая тенденция отчетливо прослеживается на графике, а потому появилась надежда, что завтра, 8 июня, губернатор примет решение о переходе к первому этапу снятия ограничений в Свердловской области.
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 4 июня –298; 5 июня – 251; 6 июня – 249; 7 июня – 240. Сумма – 1038.
Дата – количество заболевших: 31 мая – 265; 1 июня – 283; 2 июня – 292; 3 июня – 357. Сумма – 1197.
Rt – 1038/1197=0,867
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 240 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 7419 человек.
Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. По состоянию на 7 июня общее число смертельных случаев достигло 41.
Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся на госпитализации в больницах региона – 599. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны после излечения ещё 73 человека. Общее количество вылечившихся в регионе достигло 3239 человек.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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