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11:11 | 7.06.2020
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
На Урале произошло ДТП с участием работников «Теле-клуба»
Участников аварии с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
«По предварительным данным, сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля Haima, мужчина 1978 года рождения, при движении по улице Пугачева со стороны СНТ "Медик" по неустановленной причине совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Где допустил столкновение со встречной автомашиной Volvo, под управлением мужчины 1988 года рождения. У виновника происшествия имелись характерные признаки опьянения: запах изо рта, шаткая походка, невнятная речь, он направлен на медицинское освидетельствование. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания»,- сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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