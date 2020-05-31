В Свердловской области ищут 64-летнего мужчину, пропавшего в конце апреля

10:12 | 1.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 64-летнего Виктора Павловича Шмотьева. Мужчина ушел из дома в деревне Бучина Алапаевского района 25 апреля и не вернулся. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы с проседью, серые глаза.



На момент пропажи был одет в темно-синий пиджак, темно-синие брюки, синюю рубашку и черные калоши.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»