Жителю Свердловской области грозит реальный срок за попытку продать раритетное оружие

10:31 | 29.05.2020

Фото: В.Н.Горелых

В Свердловской области 46-летнему жителю Сухого Лога грозит до двух лет лишения свободы за попытку продать старинный штык-нож от винтовки системы Маннлихера, образца 1895 года, времен войска Австро-Венгрии.



Раритетное оружие мужчина нашел еще осенью 2019 года во время уборки на даче. Предположив, что историческая ценность будет интересна коллекционерам, он выставил штык-нож, предназначенный для унтер-офицерского состава армии, на продажу на сайте оружейных объявлений за 10 тысяч рублей. Однако реализовать холодное оружие у свердловчанина не вышло.



В феврале этого года в назначенное место встречи подъехал «покупатель» – оперуполномоченный ОУР ОП № 1 УМВД России Екатеринбургу, который осуществлял свою деятельность в рамках мероприятия «проверочная закупка». Продавца раритета задержали на выходе из машины, сразу после завершения сделки.



«Вышеописанными действиями гражданин совершил незаконный сбыт холодного оружия, за что ему может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы», - рассказал Валерий Горелых.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконный сбыт холодного оружия»).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»