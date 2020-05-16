Из-за вспышки коронавируса в Ревде появился новый обсерватор

12:00 | 17.05.2020

Фото: yandex.ru

Больница в Ревде, где ранее была зафиксирована вспышка COVID-19 у медицинского персонала, стала новым обсерватором. Об этом сообщает региональный оперштаб.



Отмечается, что медики продолжают работать в средствах индивидуальной защиты, которых, по данным минздрава, достаточно. По факту массового заражения врачей коронавирусом проводится эпидемиологическое расследование. «Установка причин заражения и путей передачи инфекции – это процесс, требующий концентрации усилий не только специалистов Роспотребназдзора, но и представителей других профильных ведомств. Выводы в этом случае делаются на основе детального анализа всех данных», – говорится в сообщении.



Напомним, в городской больнице Ревды коронавирусом заразились сразу 14 медиков. Вспышка произошла из-за нарушения правил работы в условиях эпидемии, заявил главврач медучреждения Евгений Овсянников.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»