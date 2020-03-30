Екатеринбуржец изобрел уникальную программу распознавания жестов

12:08 | 31.03.2020

Фото: urfu.ru

Изобретатель из Екатеринбурга аспирант института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Илькин Ибадов изобрел уникальное программное обеспечение, позволяющее управлять устройствами с помощью жестов. Для работы необходима только веб-камера.



Суть программы в том, что она распознает жесты и выполняет необходимую программу. При этом команды могут быть произвольными.



«На мой взгляд, проект имеет широкую область применения – от домашнего использования до сферы коммерции, производства и медицины. Например, в промышленности программу можно использовать для управления процессами и производственным оборудованием, а в рекламной и торговой – в работе интерактивных информационных стоек и электронных каталогов. В жизни обычных пользователей программа может быть применена для оптимизации повседневных задач», – поделился Илькин Ибадов.



Добавим, что изобретатель планирует представить свое приложение на конкурсе Криптонит Startup Challenge.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»