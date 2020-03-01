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19:18 | 18.03.2020

Фото: finobzor.ru

В свердловском Роспотребнадзоре рассказали о порядке возврата авиабилетов, приобретенных по невозвратным тарифам

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали об особенностях обмена или возврата билетов, приобретенных по невозвратным тарифам у авиаперевозчика в связи с ситуацией с коронавирусом.

«В соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Поэтому, в связи с объявлением пандемии, граждане могут обращаться в авиакомпании с предложениями об изменении или расторжении договора. Решение об этом будет приниматься в судебном порядке.

Дополнительную информацию свердловчане смогут узнать в консультационных пунктах для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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