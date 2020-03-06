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17:44 | 7.03.2020

Фото: ruspekh.ru

Вице-губернатор Свердловской области рассказал о подготовке голосования по Конституции

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько рассказал подробности подготовки Свердловской области ко всероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которое пройдет 22 апреля. Чиновник отметил, что регион принимает участие не только в голосовании, но и в создании новой редакции Главного документа страны.

Известно, что наиболее активное участие в подготовке поправок в Основной закон принимают уроженцы Екатеринбурга – депутат Госдумы Павел Крашенинников и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принимаются необходимые нормативно-правовые акты, создана рабочая группа, прорабатываются необходимые условия для безопасного и открытого голосования на участках, рассказывает Сергей Бидонько. Мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением президента страны Владимира Путина от 14 февраля этого года «Об обеспечении участия граждан в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию».

Мероприятий по мобилизации свердловчан для участия в голосовании по Конституции не предусмотрено. Вице-губернатор уверен, что граждане настолько заинтересованы во всенародном голосовании, что сами с удовольствием примут в нем участие. «22 апреля навсегда останется в нашей жизни как по-настоящему историческое событие», – заявляет чиновник.

Также Сергей Юрьевич отметил, что в местах голосования чиновники совместно с органами местного самоуправления обеспечат не только законность проводимого мероприятия, но и хорошее настроение граждан. В честь такого события как голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию на муниципалитетах организуют праздничные мероприятия.

«Мы сейчас вместе с коллегами из избирательных комиссий, муниципальными властями обсуждаем – может быть участникам голосования будут вручаться на избирательных участках какие-то памятные бумаги, сувениры. Это сейчас прорабатывается.
Но это будет не главным. Уверен, не сувенирная ручка или что-то другое останется в памяти человека, участника голосования, а ощущение личной приобщенности к историческому событию. И понимание – это моя Конституция!» – комментирует чиновник.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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