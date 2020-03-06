На капремонт школы в Первоуральске выделили 8,7 миллионов рублей и это все равно не помогло

11:26 | 7.03.2020

Фото: pravdaurfo.ru

В Первоуральске родители учащихся школы №11 в микрорайоне Шайтанка возмущены, что после недавнего капремонта, школу закрыли на ремонт посреди учебного года. Сейчас дети обучаются дистанционно.



Пресс-служба администрации ГО Первоуральска подтвердила, что летом в указанной школе прошел капитальный ремонт. В результате оного восстановлены кровля, фасад, уличное ограждение, заменены оконные блоки, системы наружного освещения и благоустроен пожарный резервуар. На работы из бюджета города выделено 8,7 миллионов рублей.



Перед образовательным процессом прошла обязательная приемка, в состав комиссии которой вошли представители управлений образования и Роспотребнадзора, сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. В пресс-службе горадминистрации заявили, что на данный момент у школы имеются предписания, которые необходимо устранить в 2020 году. Подробностей предписаний и сроков сдачи учреждения на повторную проверку не сообщается.



Сейчас в здании школы № 11 проводятся внутренние ремонтные работы, часть из которых запланирована на каникулярное время. Школа начнет работать в обычном режиме с 10 марта 2020 года.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»