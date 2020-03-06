В Свердловской области оштрафован пенсионер, зарубивший пса на глазах у детей

10:19 | 7.03.2020

Фото: e1.ru

Березовский городской суд признал 67-летнего Олега Даринцева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).



Напомним, инцидент произошел летом 2019 года. По словам очевидцев, злоумышленник сначала натравил своего пса на жертву, а потом за ошейник уволок собаку к своему дому, где впоследствии и произошел пролом черепа топором насквозь. В ходе следствия установлено, что зооненавистник поймал собаку по кличке Каштан, обмотал вокруг её шеи поводок, после чего в течение нескольких минут душил собаку. Затем, нанеся удары в живот и по спине, привязал собаку к забору таким образом, чтобы лишить её возможности двигаться, после чего нанёс не менее шести ударов острием топора по голове.



Раненное животное мужчина оттащил в сторону детской площадки, после чего принес вырванную с грядки редиску и накрыл голову собаке. Все это время из дома напротив за расправой наблюдали дети.



Сам мужчина объяснял, что убил собаку в целях самообороны. Якобы она угрожала ему и ранее он уже предупреждал хозяина животного о подобном исходе. Но соседи заявили полицейским, что ранее не видели, как собака нападает на мужчину.



Гособвинение запрашивало для пенсионера три года условного лишения свободы. Но суд исключил из обвинения пункт о применении садистских методов, который был ранее указан прокурором, и смягчил наказание. В результате пенсионера оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»